News Logo
ABO

Schwester ruft zu Gebeten für Dolly Parton auf

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Konzerte in Las Vegas verschoben
©APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA, JASON KEMPIN
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Mit einem Aufruf, für Dolly Parton (79) zu beten, hat die Schwester der US-Country-Sängerin deren Fans beunruhigt. "Viele von euch wissen, dass sie sich in letzter Zeit nicht besonders gut gefühlt hat", schrieb Freida Parton am Dienstag (Ortszeit) auf ihrer verifizierten Facebook-Seite. Sie sei die ganze Nacht wach gewesen, um für Dolly zu beten. Zugleich bat sie alle, die ihre Schwester lieben, ebenfalls für sie zu beten.

von

"Sie ist stark, sie wird geliebt, und mit all den Gebeten, die für sie gesprochen werden, weiß ich in meinem Herzen, dass es ihr wieder gut gehen wird", ergänzte sie. Stunden später schrieb die 68-Jährige, sie müsse etwas klarstellen: "Ich wollte niemanden erschrecken oder es so ernst klingen lassen, als ich um Gebete für Dolly gebeten habe." Die Sängerin fühle sich seit einiger Zeit nicht ganz wohl, und als kleine Schwester habe sie deshalb lediglich um Gebete für ihre große Schwester bitten wollen.

Ende September hatte Dolly Parton ("Jolene", "Nine to Five") wegen gesundheitlicher Probleme mehrere für Dezember geplante Konzerte in Las Vegas absagen müssen. Diese sollen nun im September 2026 nachgeholt werden.

Sie arbeite aber weiter an ihren Projekten in ihrer Heimatstadt Nashville, schrieb sie damals auf Instagram. "Macht euch keine Sorgen, dass ich aus dem Geschäft aussteige, weil: Gott hat noch nichts von Aufhören gesagt." Aber sie glaube, er rate ihr, jetzt langsamer zu machen, "damit ich für weitere Abenteuer mit euch allen bereit bin".

Im März war Partons Ehemann mit 82 Jahren gestorben. Das Paar war fast 60 Jahre lang verheiratet gewesen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Wegen Reparaturarbeiten an den Uferhängen
Reisen & Freizeit
Griechischer Kanal von Korinth wird erneut geschlossen
Fazit: Der Kürbis lässt sich leichter schneiden, ist aber angegart
Gesundheit
Kürbis leichter schneiden dank Mikrowelle?
iMessage-Probleme? Ein doppelter eSIM-Eintrag könnte eine Ursache sein
Technik
Probleme mit iMessage? - Apple rät zur SIM-Kontrolle
KI-Modus in Google-Suche kommt nach Europa
Technik
KI-Google-Suche kommt nach Europa
Carlo Ponti Junior hat in Genf standesamtlich geheiratet
Schlagzeilen
Sophia Loren zeigt sich bei Hochzeit ihres Sohnes
Bei falscher Lagerung kann es nach dem Öffnen ein böses Erwachen geben
Gesundheit
Lieber unterm Bett als auf Fensterbrett: Wein richtig lagern
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER