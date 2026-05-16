Schwedens ESC-Finalistin fällt nach Probe in Ohnmacht

Der Grund dafür sei gewesen, dass Felicia dehydriert gewesen sei - sie habe im Laufe des Tages nicht genug getrunken und gegessen. In einer Stellungnahme schrieb die Sängerin, dass es im sogenannten Greenroom "unglaublich heiß" gewesen und ihr dort immer schwindliger geworden sei. Später habe sie "großartige Hilfe" vom medizinischen Personal vor Ort bekommen. Sie habe gut geschlafen, viel getrunken und gegessen. "Jetzt bin ich super bereit für den Tag!", hieß es in Felicias Stellungnahme.

Die schwedische Teamleiterin Lotta Furebäck sagte laut der Mitteilung von SVT, dass Felicia aufgrund des Vorfalls nicht an der Fahnen-Parade zur Eröffnung der Kostümprobe teilnehmen werde. Außerdem sei der Sängerin erlaubt worden, dass sie sich nach ihrem Auftritt umziehen dürfe, damit sie nicht während der gesamten Show in ihrem engen Kostüm im Greenroom sitzen müsse. Man stehe auch mit dem österreichischen Sender ORF in Kontakt, was die Hitze in der Arena angehe, sagte Furebäck.

Die Sängerin Felicia aus der Abba-Nation Schweden tritt beim ESC-Finale mit dem Elektro-Popsong "My System" an. Sie trägt dabei eine schwarze Spitzenmaske über Mund und Nase, eine Lasershow taucht die Bühne in rotes und grellweißes Licht.