ESC-Fans huldigten mit Bademantel-Fahrt Udo Jürgens

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Mitglieder des ESC-Fanclubs haben heute eine musikalische Fahrt mit einem Hop-On-Hop-Off-Bus durch Wien unternommen - gekleidet in Bademäntel, die Udo Jürgens bei seinen Konzerten bei den Zugaben trug. Bei ihrer Endstation wurden sie von John Jürgens, dem Sohn des Gewinners des Song Contests von 1966, empfangen.

von APA