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ESC-Fans huldigten mit Bademantel-Fahrt Udo Jürgens

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Gruppenfoto nach der Hop-On-Hop-Off-Fahrt
©APA, MAX SLOVENCIK
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Mitglieder des ESC-Fanclubs haben heute eine musikalische Fahrt mit einem Hop-On-Hop-Off-Bus durch Wien unternommen - gekleidet in Bademäntel, die Udo Jürgens bei seinen Konzerten bei den Zugaben trug. Bei ihrer Endstation wurden sie von John Jürgens, dem Sohn des Gewinners des Song Contests von 1966, empfangen.

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Sony Music brachte kürzlich eine spezielle Vinyl-Picture-Disc zum 60-Jahre-Jubiläum des Siegerliedes "Merci Chérie" heraus. Auf Seite A finden sich verschiedene Live- und Studioaufnahmen des Liedes aus mehreren Jahrzehnten, Seite B präsentiert Versionen auf Französisch, Englisch, Italienisch und Spanisch. Eine japanische Fassung als Bonustrack rundet das Ganze ab.

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