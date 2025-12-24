"Schwebebahnen": Neuer Roman von Hanns-Josef Ortheil

Doch dann trifft er Mücke, die Tochter eines benachbarten Gemüsehändlers, deren sizilianische Familie so ganz anders ist als seine steifen Eltern. Zwischen den beiden Kindern entsteht eine innige Freundschaft und Josef entdeckt, dass auch seine kleine Freundin ein bedrückendes Geheimnis hütet.

Hanns-Josef Ortheils aktueller Roman "Schwebebahnen" ist wie schon andere seiner Bücher eng an die eigene Biografie angelehnt. Seine Kindheit wurde durch den Tod von vier Brüdern und dem Verstummen seiner Mutter überschattet, erst spät fand er zur Sprache. Die Wuppertaler Episode ist nun ein weiterer Schritt der Befreiung aus diesem Familientrauma.

"Schwebebahnen" ist ein leiser, behutsamer Roman über das komplizierte Schicksal eines hochbegabten Buben, der am liebsten so wie alle anderen Kinder wäre. Es ist ein Roman über kindliche Verbundenheit und zarte Freundschaft. Und ganz nebenbei vermittelt Ortheil auch noch ein stimmiges Bild einer prosperierenden und dennoch versehrten Nachkriegsgesellschaft.

(S E R V I C E - Hanns-Josef Ortheil: "Schwebebahnen", Luchterhand Literaturverlag, 320 Seiten, 24,70 Euro)