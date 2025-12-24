News Logo
"Schwebebahnen": Neuer Roman von Hanns-Josef Ortheil

++ ARCHIVBILD ++ Autor Hanns-Josef Ortheil
©APA, dpa, Andreas Arnold
Der kleine Josef ist ein seltsames Kind. Er spielt nicht gerne mit den anderen Jungs Fußball, sondern setzt sich lieber stundenlang ans Klavier. Statt zu sprechen, schreibt er für sich Geschichten auf. Nach dem Umzug seiner Familie von Köln nach Wuppertal bleibt Josef durch seine introvertierte Art und seine außergewöhnlichen Begabungen ein Einzelgänger.

Doch dann trifft er Mücke, die Tochter eines benachbarten Gemüsehändlers, deren sizilianische Familie so ganz anders ist als seine steifen Eltern. Zwischen den beiden Kindern entsteht eine innige Freundschaft und Josef entdeckt, dass auch seine kleine Freundin ein bedrückendes Geheimnis hütet.

Hanns-Josef Ortheils aktueller Roman "Schwebebahnen" ist wie schon andere seiner Bücher eng an die eigene Biografie angelehnt. Seine Kindheit wurde durch den Tod von vier Brüdern und dem Verstummen seiner Mutter überschattet, erst spät fand er zur Sprache. Die Wuppertaler Episode ist nun ein weiterer Schritt der Befreiung aus diesem Familientrauma.

"Schwebebahnen" ist ein leiser, behutsamer Roman über das komplizierte Schicksal eines hochbegabten Buben, der am liebsten so wie alle anderen Kinder wäre. Es ist ein Roman über kindliche Verbundenheit und zarte Freundschaft. Und ganz nebenbei vermittelt Ortheil auch noch ein stimmiges Bild einer prosperierenden und dennoch versehrten Nachkriegsgesellschaft.

(S E R V I C E - Hanns-Josef Ortheil: "Schwebebahnen", Luchterhand Literaturverlag, 320 Seiten, 24,70 Euro)

