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San Marino schickt mit Senhit ESC-Profi nach Wien

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++ HANDOUT ++ Senhit aus San Marino hat Tüll und auch Boy George im Gepäck
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San Marino setzt beim heurigen Eurovision Song Contest in Wien auf Altbewährtes: Der Kleinstaat schickt mit Popsängerin Senhit und ihrem Song "Superstar" (feat. Boy George) bereits zum dritten Mal die erfahrene ESC-Teilnehmerin ins Rennen. Unterstützung erhält sie dabei prominenterweise vom britischen Popstar Boy George. "Superstar" ist ein typischer Popsong, bunt und unterhaltsam. Ob der Antritt des 80er-Jahre-Stars Boy George auf der Bühne in Wien zusätzliche Punkte bringt, bleibt abzuwarten.

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Die italienische Sängerin eritreischer Abstammung, bürgerlich Senhit Zadik Zadik, wurde am 1. Oktober 1979 in Bologna geboren und wuchs dort auch auf. Ihre Karriere begann sie Ende der 1990er-Jahre mit Engagements in Deutschland und der Schweiz, bevor sie in Italien mehrere Alben veröffentlichte. Sie ist Sängerin, Performerin und Musicaldarstellerin.

San Marino nahm erstmals 2008 am Eurovision Song Contest teil. Der Kleinstaat scheiterte dabei häufig bereits im Halbfinale und konnte sich bisher nur viermal für das Finale qualifizieren. Ein Sieg lässt weiterhin auf sich warten, ebenso wie eine Platzierung in den Top 10. Für San Marino gilt daher schon der Finaleinzug als beachtlicher Erfolg.

(S E R V I C E - www.eurovision.com/stories/san-marino-sends-superstar-senhit-to-vienna/ )

Senhit wird San Marino beim Eurovision Song Contest (ESC) 2026 in Wien mit dem Song "Superstar" vertreten.

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