San Marino schickt mit Senhit ESC-Profi nach Wien

Die italienische Sängerin eritreischer Abstammung, bürgerlich Senhit Zadik Zadik, wurde am 1. Oktober 1979 in Bologna geboren und wuchs dort auch auf. Ihre Karriere begann sie Ende der 1990er-Jahre mit Engagements in Deutschland und der Schweiz, bevor sie in Italien mehrere Alben veröffentlichte. Sie ist Sängerin, Performerin und Musicaldarstellerin.

San Marino nahm erstmals 2008 am Eurovision Song Contest teil. Der Kleinstaat scheiterte dabei häufig bereits im Halbfinale und konnte sich bisher nur viermal für das Finale qualifizieren. Ein Sieg lässt weiterhin auf sich warten, ebenso wie eine Platzierung in den Top 10. Für San Marino gilt daher schon der Finaleinzug als beachtlicher Erfolg.

(S E R V I C E - www.eurovision.com/stories/san-marino-sends-superstar-senhit-to-vienna/ )