Die Schicksale von drei Familienmitgliedern aus drei Generationen in Irland erzählt Billy O'Callaghan in seinem Roman "Was das Leben uns gibt". Zunächst lernt man Jeremiah Egan kennen, der, aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekommen, neuen Halt im Leben sucht. Als seine geliebte Schwester stirbt, gelingt es ihm nur mühevoll, den Zorn auf seinen trinkenden Schwager, den er für Marys Ableben mitverantwortlich macht, im Zaum zu halten.

von APA