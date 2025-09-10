Rita Ora tritt zum Saisonauftakt in Ischgl auf

Der Tiroler Wintersport-Hotspot Ischgl wartet heuer zum Saisonauftakt wieder mit einem internationalen Musik-Topstar auf: Die aus dem Kosovo stammende britische Popsängerin Rita Ora wird am 27. November beim "Top of the Mountain Opening Concert" ihre Hits zum Besten geben, teilten die Verantwortlichen der APA mit. Die 34-Jährige war unter anderem mit Songs wie "For You", "Anywhere", "Your Song", "I Will Never Let You Down" oder "Let You Love Me" bekannt geworden.
Das Konzert wird ab 18.00 Uhr vor nächtlicher Bergkulisse auf dem Parkplatz der Silvrettaseilbahn stattfinden. Vorzuweisen hat Ora jedenfalls bereits einiges: Als bisher erste britische Künstlerin erreichte sie etwa 13 Top-10-Singles in den UK-Charts und überholte damit Legenden wie Shirley Bassey und Petula Clark. Das bisher letzte Album mit dem Titel "You & I" hatte die in London aufgewachsene Ora im Jahr 2023 veröffentlicht.
Auch abseits der Musik machte sich die Britin bereits einen Namen: So trat sie als Schauspielerin in internationalen Filmproduktionen auf und arbeitete als Model. Darüber hinaus fungierte Ora auch als Jurorin in populären TV-Casting-Talenteshows wie "The X Factor UK" und "The Voice UK".