Rita Ora tritt zum Saisonauftakt in Ischgl auf

Das Konzert wird ab 18.00 Uhr vor nächtlicher Bergkulisse auf dem Parkplatz der Silvrettaseilbahn stattfinden. Vorzuweisen hat Ora jedenfalls bereits einiges: Als bisher erste britische Künstlerin erreichte sie etwa 13 Top-10-Singles in den UK-Charts und überholte damit Legenden wie Shirley Bassey und Petula Clark. Das bisher letzte Album mit dem Titel "You & I" hatte die in London aufgewachsene Ora im Jahr 2023 veröffentlicht.

Auch abseits der Musik machte sich die Britin bereits einen Namen: So trat sie als Schauspielerin in internationalen Filmproduktionen auf und arbeitete als Model. Darüber hinaus fungierte Ora auch als Jurorin in populären TV-Casting-Talenteshows wie "The X Factor UK" und "The Voice UK".