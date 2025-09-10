News Logo
ABO

Rita Ora tritt zum Saisonauftakt in Ischgl auf

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Rita Ora gastiert am 27. November im Tiroler Ischgl
©APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA, THEO WARGO
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Der Tiroler Wintersport-Hotspot Ischgl wartet heuer zum Saisonauftakt wieder mit einem internationalen Musik-Topstar auf: Die aus dem Kosovo stammende britische Popsängerin Rita Ora wird am 27. November beim "Top of the Mountain Opening Concert" ihre Hits zum Besten geben, teilten die Verantwortlichen der APA mit. Die 34-Jährige war unter anderem mit Songs wie "For You", "Anywhere", "Your Song", "I Will Never Let You Down" oder "Let You Love Me" bekannt geworden.

von

Das Konzert wird ab 18.00 Uhr vor nächtlicher Bergkulisse auf dem Parkplatz der Silvrettaseilbahn stattfinden. Vorzuweisen hat Ora jedenfalls bereits einiges: Als bisher erste britische Künstlerin erreichte sie etwa 13 Top-10-Singles in den UK-Charts und überholte damit Legenden wie Shirley Bassey und Petula Clark. Das bisher letzte Album mit dem Titel "You & I" hatte die in London aufgewachsene Ora im Jahr 2023 veröffentlicht.

Auch abseits der Musik machte sich die Britin bereits einen Namen: So trat sie als Schauspielerin in internationalen Filmproduktionen auf und arbeitete als Model. Darüber hinaus fungierte Ora auch als Jurorin in populären TV-Casting-Talenteshows wie "The X Factor UK" und "The Voice UK".

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Der Schauspieler äußert sich auch gerne zu politischen Themen
Schlagzeilen
Schauspieler Harald Krassnitzer wird 65
++ HANDOUT ++ Die Kreisgrabenanlage aus der Vogelperspektive
Technik
Ausgrabungen in Rechnitz dokumentierten jungsteinzeitliche Besiedlung
Neuer Roman von Stefan Slupetzky
News
Höchst vergnüglich: "Nichts wie weg" von Stefan Slupetzky
Am Anfang stand noch die Freude: Gabry Ponte in Basel
News
San Marino ist nun doch fix beim ESC von Wien an Bord
Geschichten von Frauen, die genug haben
News
Feminismus zwischen "Pen!smuseum" und "Phallozän"
John Neumeier nahm die Neujahrskonzert-Ballettchoreo in seine Hände
News
Neujahrskonzert mit Neumeier-Choreografie
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER