Blue Bird Festival mit den Songs von Joni Mitchell

Alicia Edelweiß setzt den Schlusspunkt
©APA, HELMUT FOHRINGER
Das Blue Bird Festival in Wien steht heuer unter anderem im Zeichen von Joni Mitchell. Die heimelige Alternative zu den großen, lauten Festivals findet vom 20. bis 22. November im Club Porgy & Bess statt. Das britisch-amerikanische Bandprojekt The Songs of Joni Mitchell ist Headliner am ersten Tag. Den Schlusspunkt am dritten Tag setzt die britisch-österreichischen Songschreiberin und Sängerin Alicia Edelweiß. Es gibt noch Karten und Pässe.

Am Freitag präsentiert zum Auftakt die Steirerin Zelda Weber ihr neues Album "Rose Thorne". Der Belgier Dressed Like Boys, ehemals Teil der Indie-Band Dirk, stellt anschließend sein neues Projekt Dressed Like Boys vor. Rebecca Lynn Sprague, in Wien studierende Amerikanerin, vermittelt mit ihren Liedern "ein melancholisches, aber dennoch heiteres Gefühl von Sehnsucht und Zugehörigkeit", wie es in der Ankündigung hieß, ehe The Songs of Joni Mitchell erklingen.

Am Samstag stehen der Isländer Júníus Meyvant (Headliner) mit seiner Melange aus nordischem Folk, Baroque Pop und altem Soul sowie die Neuseeländerin Nadia Reid auf dem Programm. Der in Malta geborene irische Songwriter und Poet Adrian Crowley eröffnet den zweiten Tag, danach schlägt The Zew alias Leonie Schlager aus Oberösterreich mit ihrem Cyberfolk eine Brücke von alten Folksongs zur Jetztzeit.

Ins Finale geht das Festival am Sonntag mit dem Dänen Lasse Matthiessen und seiner Verschmelzung von Electronica, Pop und Indie-Folk. Außerdem geben sich die Folk-Rock-Legende Chris Eckman und die Australierin Emily Barker (bekannt geworden durch den Soundtrack zur BBC-Serie "Wallander") die Ehre, ehe Alicia Edelweiß ihre schwer einordbaren Songs im Bereich Freak-Folk, Anti-Folk, Chamber Pop und Art Pop zum Besten gibt.

(S E R V I C E - https://www.songwriting.at)

