Positive Bilanz der Einsatzkräfte nach Nova Rock

"Die Besucher haben gut auf sich selber aufgepasst", hieß es auf APA-Anfrage seitens des Roten Kreuzes. Genaue und abschließende Einsatzzahlen lagen vorerst noch nicht vor. Ähnlich die Lage bei der Polizei, wo man hinsichtlich der Anzeigen von "festivalüblichen Dingen" sprach. Ausgeforscht und festgenommen worden war bereits zur Wochenmitte ein mutmaßlicher Handydieb. Die sichergestellten Mobiltelefone konnten den jeweiligen Inhabern mehrheitlich wieder zurückgegeben werden.

Sonntagmittag war die Abreise vom Festivalgelände im vollen Gange. Dementsprechend gab es Stau und Wartezeiten bei den Ausfahrten, berichtete ÖAMTC-Sprecherin Romana Schuster. Gefordert waren die Pannenhelfer oftmals bei Starthilfe, mehrfach registriert wurden aber auch Reifenpannen. Insgesamt wird der Automobil-, Motorrad- und Touring Club heuer - wie bereits im Vorjahr - auf 300 bis 400 festivalbedingte Einsätze kommen, prognostizierte Schuster.

Viel gute Laune und Sonnenschein also beim Festival, das am Samstagabend von Wanda und Electric Callboy musikalisch abgeschlossen worden ist. Allerdings ging der Amoklauf an einer Grazer Schule vom Dienstag auch am Nova Rock nicht spurlos vorüber. Am Auftakttag wurde der Opfer mit einer Schweigeminute gedacht. Laut Festivalchef Ewald Tatar "konnte man trotz 50.000 Menschen am Gelände eine Stecknadel fallen hören". Die Bilanz des Intendanten fiel angesichts von 220.000 Gästen über vier Tage verteilt - der zweitgrößten Zahl bisher - so wie jene der Einsatzkräfte positiv aus: "Der absolute Gewinner dieses Festivals ist das Publikum."

Im kommenden Jahr wird das Nova Rock wieder von 11. bis 14. Juni über die Bühne gehen. Mit Bring Me The Horizon und The Offspring wurden bereits zwei Acts angekündigt.