"Die Kröte" übernimmt die Macht: Roman von Simone Hirth

In den "alten Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat", gab's Frösche und Könige und mitunter eine wundersame Wendung zum Guten. Das war einmal. Im Leben von Protagonistin Milena taucht dagegen eines heißen Sommertags eine hässliche Kröte auf - und beginnt zunehmend, einen schlechten Einfluss auszuüben: "Sie dealt mit Psychopharmaka und Fake News. Sie ist nicht gekommen, um zu helfen. Sondern um zu stören, zu spalten, zu dekonstruieren und zu polarisieren. Und das Schlimmste ist: Die Kröte verschwindet nicht mehr."

