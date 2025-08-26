News Logo
Vom Erdboden verschluckt: Mystery-Thriller "Vienna Falling"

News
Stephansplatz: Ausgangspunkt von "Vienna Falling"
©APA, THEMENBILD, JAKOB LANGWIESER
Der Wahl-Wiener Fabian Navarro, bisher vor allem als Poetry Slammer aktiv und mit zwei Krimis um die Katzendetektivin "Miez Marple" am Buchmarkt vertreten, lässt in seinem Roman "Vienna Falling" einen deutschen Touristen am Stephansplatz buchstäblich vom Erdboden verschluckt werden. Nachdem die Wiener Polizei keine sonderlichen Ambitionen bei der Aufklärung des mysteriösen Falls zeigt, nimmt seine Gattin Renate die Dinge selbst in die Hand.

Allmählich muss sie erkennen, dass Wien nicht ganz grundlos u.a. für Kapuzinergruft, Katakomben, Keller und Kanalnetz bekannt ist. Unterstützt von Geisterjäger Reinhold begibt sich Renate in die Wiener Unterwelt und entdeckt in der Tiefe noch viel mehr Ungereimtheiten sowie manches, das eigentlich zum Himmel stinkt. Erste Rezensionen rühmen das Buch als unterhaltsamen Genre-Mix aus Mystery-Thriller, Bürokratie-Kritik, Satire und Wien-Reiseführer der anderen Art.

(S E R V I C E - Fabian Navarro: "Vienna Falling", Leykam Verlag, 334 Seiten, 25,50 Euro, ISBN: 978-3-7011-8384-5)

