Vom Erdboden verschluckt: Mystery-Thriller "Vienna Falling"

Allmählich muss sie erkennen, dass Wien nicht ganz grundlos u.a. für Kapuzinergruft, Katakomben, Keller und Kanalnetz bekannt ist. Unterstützt von Geisterjäger Reinhold begibt sich Renate in die Wiener Unterwelt und entdeckt in der Tiefe noch viel mehr Ungereimtheiten sowie manches, das eigentlich zum Himmel stinkt. Erste Rezensionen rühmen das Buch als unterhaltsamen Genre-Mix aus Mystery-Thriller, Bürokratie-Kritik, Satire und Wien-Reiseführer der anderen Art.

(S E R V I C E - Fabian Navarro: "Vienna Falling", Leykam Verlag, 334 Seiten, 25,50 Euro, ISBN: 978-3-7011-8384-5)