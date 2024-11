Die Lage erinnert ausgerechnet an den Start von deutschem Privatfernsehen und den Beutezug der nachbarlichen Großverlage in Österreich. Die heimische Medienpolitik hatte die TV-Liberalisierung falsch eingeschätzt und als Reaktion bloß den ORF mit „Bundesland heute“ regionalisieren lassen. Nun sind die vergleichsweise kleinen Austro-Player – wohl bald ohne Konzernpartner – einem noch stärkeren Angriff€ durch globale digitale Plattformen ausgesetzt. Wer glaubt, das ließe sich durch eine kleine ORF-Gesetzesreparatur abwehren, ist in der Medienpolitik fehl am Platz. Auf dem Spiel steht der Fortbestand eines nationalen Anbietermarkts. Alle Experten sagen, das sei wichtig für die Demokratie. Wie wichtig sie wem ist, lässt sich aber auch in Österreich nicht mehr klar beantworten.

