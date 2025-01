Dieses Lüfterl im Plastikbecher wurde am Montag noch von der Erklärung „Für Vielfalt, Unabhängigkeit und österreichische Identität“ unterboten, einer gemeinsamen Aussendung der Verbände der Zeitungen (VÖZ), Privatsender (VÖP), Regionalmedien (VRM), Zeitschriften- und Fachmedien (ÖZV). Der ORF-Redaktionsrat hatte schon in der Vorwoche per internem Rundmail beruhigt: „Fürchtet euch nicht!“ Das Management des öffentlich-rechtlichen Marktführers schweigt hingegen dienstvertragsbewusst.

So kommunizieren Diplomaten. So reagieren Bittsteller. So verhalten sich Untertanen. Wenn Medien und Journalismus derart streichelweich gegenüber massiver parteipolitischer Infragestellung auftreten, schüren sie geradezu die Zweifel an ihren sonstigen Aufgaben. Die schamhafte Zögerlichkeit in eigener Sache weckt den Verdacht der Anpassung in jeglicher Kontrollfunktion. Das ist Selbstinfragestellung. Sie entsteht durch innere Uneinigkeit. Während die einen zum Abbruch der Koalitionsverhandlungen aufrufen, scheinen die anderen schon vorab um Separatfrieden mit der künftigen Koalition bemüht.