Paul McCartney veröffentlicht Buch zu Wings

McCartney hatte die Wings 1971 nach dem Beatles-Aus gegründet, Ehefrau Linda spielte Keyboard. Nach sieben Studioalben kam es 1981 zur Auflösung. Am Dienstag erscheint nun McCartneys Buch "Wings: The Story of a Band on the Run".

"Nach den Beatles wusste ich nicht wirklich, wie man in einer Band spielt", sagte McCartney. "Es war wie eine völlig leere Leinwand. Wir gingen ohne Pläne auf Tour, ohne gebuchte Hotels, ohne feststehende Auftritte, und wir dachten, der einzige Ort, an dem wir ein begeistertes Publikum finden könnten, wäre eine Universität."

Viele Fans würden ihm heutzutage sagen, ihr Lieblingsalbum mit ihm sei eines aus der Wings-Zeit, äußerte McCartney. "Plötzlich hat Wings seinen Moment gefunden. Es findet ein Generationswechsel statt, und es ist, als würde man auf einem fliegenden Teppich in die Vergangenheit zurückversetzt."