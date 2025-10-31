Nino de Angelo wandert nach Italien aus

Den Kauf des Anwesens will er in Kürze abwickeln, mit Hilfe seines Cousins, der Anwalt in Mailand ist, verriet de Angelo, dessen Eltern aus Italien stammen. Auch seine Insolvenz werde dann abgeschlossen sein. Dank seines Erfolgs sei inzwischen wieder mehr Geld da, als gebraucht werde. "Dann hat sich das auch erledigt, Gott sei Dank. Ich bin dann komplett schuldenfrei", freute sich der 61-Jährige, der schon viele Krisen durchgemacht hat.

Auch privat ist der Sänger im Glück mit seiner Lebensgefährtin. "Wir werden auf jeden Fall heiraten, das steht fest", erklärte de Angelo. Konkrete Pläne gebe es nicht, erst müsse nach dem Umzug Ruhe einkehren. Eines ist für ihn aber klar: "Ich bin mir definitiv sicher, dass es mit Simone klappt. Meine fünfte Ehe ist für immer. Wir haben jetzt schließlich acht Jahre für den Ernstfall geprobt."