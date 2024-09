Swatek: "Wir sind die treibende Kraft für Reformen"

Herr Swatek, 20 Prozent der 15-Jährigen können heute nicht mehr sinnerfassend lesen – was läuft im heimischen Bildungssystem falsch?

Bildung beginnt lange vor dem ersten Läuten der Schulglocke – in unseren Kindergärten und den Krippen: Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr! Aber leider ist die Steiermark noch immer das doppelte Bildungsschlusslicht Österreichs: Nirgendwo sind weniger Kinder in Krippen und in Kindergärten untergebracht. Für mich als Vater eines kleinen Sohnes steht fest, dass jedes Kind die beste Bildung verdient: Denn Bildung ist das Chancen-Sprungbrett in eine selbstbestimmte Zukunft.