Nicole Kidman und Keith Urban nach 19 Jahren Ehe getrennt

"TMZ" und das "People Magazine" berichteten, dass Kidman gegen die Trennung war und weiter um ihre Ehe kämpft. Eine unabhängige Bestätigung für die Trennung war bisher aber nicht zu bekommen. Mehrere Öffentlichkeitsarbeiter und Management-Vertreter des Künstlerpaares antworteten auf Anfragen um Stellungnahmen nicht.

Die 58-jährige Schauspielerin und der ein Jahr jüngere Urban starteten ihre Karrieren in Australien und haben eine US-australische Doppelstaatsbürgerschaft. Sie lernten einander im Jänner 2005 bei einem Event in Hollywood kennen, bei dem sie Australien bewarben, und heirateten in Sydney im Juni 2006. Sie sind Eltern zweier Töchter, Faith Margaret (14) und Sunday Rose (17). Kidman hat darüber hinaus zwei Adoptivkinder seit ihrer früheren Ehe mit Schauspieler Tom Cruise.

Für ihre Darstellung der Schriftstellerin Virginia Woolf in dem Film "The Hours" wurde Kidman im Jahr 2002 mit dem Oscar ausgezeichnet. Das letzte gemeinsame Foto mit Urban postete die Hollywood-Schauspielerin im Juni zum gemeinsamen Hochzeitstag, wie der "Hollywood Reporter" berichtete. Urbans letzte Postings gemeinsamer Bilder datieren gar schon vom Mai, nachdem das Paar bei der Preisverleihung der Academy of Country Music Awards (ACM) aufgetreten war.

Kidman schloss Ende September mit Sandra Bullock die Dreharbeiten zu einem Sequel der Komödie "Practical Magic (Zauberhafte Schwestern)" ab. Urban ist seit Mai auf Tour und präsentiert sein elftes Studio-Album "High". Medienberichte machten nicht zuletzt die vollen Terminkalender der beiden für die Trennung verantwortlich.