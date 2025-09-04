News Logo
ABO

Neues Album von The Last Dinner Party und Wien-Konzert

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
The Last Dinner Party legen nach: Neues Album und Tournee
©AFP, APA, HENRY NICHOLLS
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
The Last Dinner Party waren mit ihrem 2024 erschienenem Debütalbum der Hype der Stunde. "Wir sind ganz gut darin, das auszuhalten", sagte Bassistin Georgia Davies in einem APA-Interview. Und daher legen die Britinnen noch heuer nach: Am 17. Oktober erscheint das zweite Album "From The Pyre". Außerdem wurde eine Tournee mit Wien-Termin angekündigt.

von

Im vergangenen Jahr hat die Band trotz der großen Ticket-Nachfrage eine Club-Tournee durchgezogen, in Wien machten sie in der Grellen Forelle Station. Am 19. Februar 2026 können mehr Fans The Last Dinner Party erleben, da treten die Musikerinnen im Gasometer auf.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Parov Stelar bald live im Wiener Konzerthaus
News
Neues Album von Parov Stelar kommt im November
Nienke Latten spielt Maria Theresia
News
Maria Theresia als "Kaiserin der Popkultur" im Ronacher
++ ARCHIVBILD ++ Peter Plate und Ulf Leo Sommer machen Shakespeare poppig
News
"Romeo & Julia"-Musical mit Rosenstolz-Hit kommt nach Wien
Neuigkeiten bei den Ö3-Austria Top 40
News
Ö3-Austria Top 40 nun auch mit Österreichcharts und Podcast
Neuer Roman von Tanja Paar
News
"Am Semmering": Tanja Paar legt Zeitgeschichtsroman vor
"KPop Demon Hunters" ist der erfolgreichste Netflix-Film überhaupt
News
Netflix-Film "KPop Demon Hunters" legt weiter zu
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER