Neues Album von The Last Dinner Party und Wien-Konzert

The Last Dinner Party waren mit ihrem 2024 erschienenem Debütalbum der Hype der Stunde. "Wir sind ganz gut darin, das auszuhalten", sagte Bassistin Georgia Davies in einem APA-Interview. Und daher legen die Britinnen noch heuer nach: Am 17. Oktober erscheint das zweite Album "From The Pyre". Außerdem wurde eine Tournee mit Wien-Termin angekündigt.
von
Im vergangenen Jahr hat die Band trotz der großen Ticket-Nachfrage eine Club-Tournee durchgezogen, in Wien machten sie in der Grellen Forelle Station. Am 19. Februar 2026 können mehr Fans The Last Dinner Party erleben, da treten die Musikerinnen im Gasometer auf.