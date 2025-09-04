Neues Album von The Last Dinner Party und Wien-Konzert

The Last Dinner Party waren mit ihrem 2024 erschienenem Debütalbum der Hype der Stunde. "Wir sind ganz gut darin, das auszuhalten", sagte Bassistin Georgia Davies in einem APA-Interview. Und daher legen die Britinnen noch heuer nach: Am 17. Oktober erscheint das zweite Album "From The Pyre". Außerdem wurde eine Tournee mit Wien-Termin angekündigt.

von APA