News Logo
ABO

Open Jazz Vienna geht in die nächste Runde

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Tsombanis4 wollen bei ihrem Clubkonzert mit Sicherheit nicht abhängen
©Open Jazz Vienna, Julia Freytag, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Zwei Etappen für Ausgabe Nr. 2: Nachdem das Festival Open Jazz Vienna im Vorjahr erstmals die Bundeshauptstadt bespielt hat, folgt jetzt ab 20. November der zweite Streich an zwei Tagen und an zwei Locations, bevor dann im Juni 2026 gleichsam der zweieinhalbte Streich angesetzt ist.

von

Am 20. und 21. November dienen das Wohnzimmer von The Loft und der neue Club Lucia als Spielorte für das Festival, wobei mit "Meetups", kostenlosen Austausch- und Diskussionsrunden, begonnen wird. Es folgen zwei Konzerte unter dem Label "First Contact". Hierbei treffen Jazzgrößen wie Golnar Shahyar oder Oliver Potratz aufeinander, die bis dato noch nie miteinander musiziert haben.

Und auch das Clubkonzert am 21. November mit Tsombanis4 und Katatropic wird traditionell unkonventionell eingeläutet. So zieht man zum Auftakt mit einem "Walking Concert" mit Kopfhörern und Viberqueen_DUO durch die Gassen Wiens.

Was gleich bleibt bei der 2. Ausgabe, ist das Bestreben, eine lebendige und vielfältige Plattform für die heimische Jazzszene darzustellen. Dabei richtet man sich nicht nur an Jazzfans, sondern auch an solche, die es erst noch werden wollen.

Das gilt dann auch für die im Juni 2026 angesetzte Tranche. Hierbei will man internationale Jazzer als Ergänzung zu den heimischen Größen präsentieren, um unter Beweis zu stellen, dass Jazz eine lebendige, grenzüberschreitende Kunstform ist.

(S E R V I C E - www.openjazzvienna.at/)

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/Open Jazz Vienna/Julia Freytag

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Moderatorin Shila Behja eröffnete die Veranstaltung
News
Messe "Buch Wien" ist "heuer größer als je zuvor"
Schlagzeilen
Thomas Gottschalk erster Swarovski-Kristallromy-Träger
Paul McCartney auf der Bühne 1972 mit Wings
News
Paul McCartneys Buch über "verrücktes Abenteuer" der Wings
Kuch ist seit 1. November Rektorin der Universität für angewandte Kunst Wien
Technik
Neue Angewandte-Rektorin: "Stärkung der Demokratie ist meine Mission"
Startet zuversichtlich in ihr Amt: Rektorin Ulrike Kuch
Politik
Neue Angewandte-Rektorin will "Gesellschaft mitgestalten"
Dave Grohl rockt 2026 in Wien
News
Foo Fighters treten im Sommer in Wien auf
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER