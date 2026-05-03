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Neues Album der Rolling Stones heißt "Foreign Tongues"

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Die Rolling Stones 2024 in Inglewood
©Getty Images North America, APA, KEVIN WINTER
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Das neue Album der legendären Rolling Stones heißt "Foreign Tongues". Mick Jagger (82), Keith Richard (82) und Ronnie Wood (78) veröffentlichten jeweils in Teilen das mutmaßliche Cover sowie den Titel der Platte, die nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am 10. Juli erscheinen soll, auf der Plattform Instagram. Es ist das 25. Album der Rockikonen.

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Die neue Platte hatte sich in den vergangenen Wochen durch zahlreiche Marketingaktivitäten angedeutet. Ihr bis dahin letztes Album, "Hackney Diamonds", hatten die Stones vor zweieinhalb Jahren veröffentlicht. Am Freitag hatte die Band einen Ausschnitt eines unbenannten Songs in einem 13-sekündigen Video geteilt.

Ihre bisher letzte Tournee hatte das heutige Band-Trio 2024 durch Nordamerika geführt. Berichten zufolge wurde eine schon geplante, aber nie bestätigte, mehrmonatige Europa-Tournee im vergangenen Jahr abgesagt, weil Gitarrist Richards angeblich nicht so lange unterwegs sein wollte.

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