ABO

Eine große Favoritin ist raus bei "Let's Dance"

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Für No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa war es Zeit für den Abschied
©APA, dpa, Rolf Vennenbernd
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
In der achten Folge von "Let's Dance" stand der Partnertausch auf dem Programm - für Nadja Benaissa (44) ist es einer der letzten Tänze in dieser Staffel gewesen. Die No-Angels-Sängerin konnte zwar die Jury, aber nicht das Publikum überzeugen und musste die RTL-Tanzshow verlassen. Damit ist einer der Favoriten raus.

von

Dabei hatte Benaissa an dem Abend nach ihrem gefeierten Contemporary in der vergangenen Woche ein weiteres Mal bewiesen, wie gut sie tanzen kann. Mit ihrem Tanzpartner Vadim Garbuzov bot sie einen intensiven Tango dar, für den sie von der Jury erneut die Höchstpunktzahl geholt - obwohl sie mit ihrem Schuh in ihrem Kleid hängen blieb.

Zu Beginn der Folge wurden die Tanzpartner getauscht, bevor die Kandidaten wieder mit ihren Stammpartnern ihr Können unter Beweis stellen mussten. Die Aufgabe, sich auf einen neuen Partner einzulassen, meisterte GZSZ-Schauspieler Jan Kittmann am besten. Mit Ekaterina Leonova tanzte er einen Wiener Walzer und holte 30 Punkte: "Einer der Favoriten ist Gott sei Dank wieder in der Spur", urteilte der sonst immer so strenge Joachim Llambi.

Ihre Favoritenrolle unterstrich auch Anna-Carina Woitschack (33), die mit ihrem Partner Evgeny Vinokurov einen feurigen Paso Doble aufs Parkett brachte und dafür im Anschluss von der vollkommen hingerissenen Jury mit Lob überhäuft wurde. "Das war der beste Tanz dieser Staffel", urteilte Motsi Mabuse. "Toll! Toll! Herausfordernd!", Jorge González. Und Joachim Llambi: "Das war geil!"

Ergebnis: die dritten 30 Punkte an dem Abend. Die Konkurrenz ist hoch und das Feld wird enger - sogar Favoriten sind nicht davor sicher, herausgeworfen zu werden. Wen trifft es als Nächstes?

Über die Autoren

Logo
Ähnliche Artikel
Schlagzeilen
Neue Regeln bei den Oscars
News
Schmusesänger Engelbert Humperdinck feiert 90 Geburtstag
Die Goldenen Löwen bleiben vorerst unverteilt
Politik
Kunstbiennale Venedig nach Jury-Rücktritt im Chaos
"Mercury": Thomas Hauser und Niklas Mitteregger
News
Spurensuche: "Mercury" in München uraufgeführt
Stanley Tucci und Emily Blunt und ihre Sterne
Schlagzeilen
"Walk of Fame"-Sterne für Emily Blunt und Stanley Tucci
++ ARCHIVBILD ++ Die Preise werden am 6. Juni in Berlin vergeben
News
Literatur-Preise an Daniela Catrileo und Sonja M. Schultz
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER