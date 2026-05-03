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Shakira gab kostenlose Mega-Show an der Copacabana

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Shakira begeisterte bei Mega-Event in Rio
©Afp, APA, DANIEL RAMALHO
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Pop-Star Shakira hat mit einem kostenlosen Konzert in Rio de Janeiro ein Millionenpublikum begeistert. Die Kolumbianerin trat am Samstagabend (Ortszeit) am legendären Strand von Copacabana vor geschätzt zwei Millionen Menschen auf, wie die Stadtverwaltung mitteilte. "Ich werde diesen Auftritt nie wieder vergessen", sagte die 49-Jährige am Ende der knapp zweieinhalbstündigen Show. Das Konzert in Rio war als das größte ihrer Karriere angekündigt worden.

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Shakira trat dabei mit einer Reihe ihrer größten Hits auf und präsentierte Klassiker wie "Waka Waka" und "Whenever, Wherever". Auch Songs wie "Hips Don"t Lie", "La Tortura", und "She Wolf" gehörten zur Setlist und sorgten für ausgelassene Stimmung unter den Fans.

Das Konzert gehörte zu der Reihe "Todo Mundo no Rio" (Alle Welt in Rio), mit der die Stadtverwaltung internationale Stars in die Küstenmetropole holt. Schon im Vorfeld hatte Shakira ihre enge Verbindung zu Brasilien betont. "Wenn der Planet Erde einen Altar hätte, wäre es der Strand von Copacabana", sagte sie im brasilianischen Fernsehen. Copacabana sei für sie "ein Traum" und ein "magischer Ort".

Für den Auftritt wurde die Bühne auf etwa 1.500 Quadratmeter erweitert und war damit größer als bei früheren Shows. Die Vorbereitung wurde jedoch von einem tödlichen Unfall überschattet: Ein Arbeiter war beim Aufbau vor ein paar Tagen zwischen zwei Hebebühnen eingeklemmt worden und später im Krankenhaus gestorben.

Die Konzertreihe hat sich zu einem festen Bestandteil im Veranstaltungskalender der Stadt entwickelt. Vergangenes Jahr hatte US-Popstar Lady Gaga an gleicher Stelle mit rund 2,5 Millionen Besuchern einen Weltrekord für ein Einzelkonzert aufgestellt. Bereits 2024 zog Madonna etwa 1,6 Millionen Menschen an den Strand.

Die Stadt sieht in den Mega-Konzerten einen wichtigen Wirtschaftsfaktor. Sie rechnet damit, dass das Event Einnahmen von rund 800 Millionen Real (etwa 136 Millionen Euro) generiert. Ein Großteil der erwarteten Besucher kam laut Schätzungen aus der Metropolregion, hinzu kamen Touristen aus dem In- und Ausland.

Neben Rio hat Shakira bereits weitere Großprojekte angekündigt: Im September und Oktober ist die mit dem Grammy und dem Latin Grammy ausgezeichnete Künstlerin für elf Konzerte in Madrid vorgesehen, für die innerhalb weniger Stunden über eine halbe Million Tickets verkauft wurden.

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