Neuer Song von Sarah Connor über Ehekrise

Es erinnere sie an den Schmerz, an die Zerbrechlichkeit und Verletzlichkeit in der Zeit der Ehekrise. "Wie unglücklich ich auch war", sagte die Sängerin. "Und wie unglücklich, glaube ich, auch die Situation war für uns und wie schmerzhaft." Die Musikerin ist seit 2010 mit ihrem heutigen Manager Florian Fischer (51) zusammen, die beiden haben zwei gemeinsame Kinder.

Probleme mit ihrem Ehemann zu verschweigen, bezeichnete die Sängerin als "geizig". "Das wäre emotional geizig, das nicht zu teilen", erklärte sie. "Ich weiß, dass es andere Menschen gibt, andere Frauen, andere Paare, die auch dadurch gehen und die genau diesen Moment dann haben."

Der Song erscheint am Freitag auf der Limited-Deluxe-Edition des Albums "Freigeistin". Zu hören gibt es auch ein Lied namens "Interstellar (Zwischen den Sternen)" mit Rapper Sido.