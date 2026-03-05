Malediven im Kopf, Ebbe auf dem Konto? So gelingt Traumreise

Wer genau weiß, wohin er einmal reisen möchte, hat in der Regel auch schon eine Vorstellung davon, wie viel Geld die Reise in etwa kosten wird. Teilt man diese Kosten durch die verbleibenden Monate, bis die Reise starten wird (oder die Zahlung dafür fällig wird), erhält man die notwendige Sparrate pro Monat, die zur Erreichung des großen Ziels erforderlich ist.

Ein Beispiel: Soll die Reise rund 6.000 Euro kosten und in 36 Monaten starten, müssten Verbraucherinnen und Verbraucher Monat für Monat rund 167 Euro zur Seite legen, um das benötigte Geld rechtzeitig beisammen zu haben. Die Verbraucherschützerin Anke Behn empfiehlt, diesen Betrag regelmäßig per Dauerauftrag auf ein Tagesgeldkonto zu schieben. Dort ist es keinen Schwankungen ausgesetzt, jederzeit verfügbar und erwirtschaftet im Idealfall noch etwas Zinsen.

Ein Fondssparplan ist der Verbraucherschützerin zufolge für dieses Sparszenario nicht das richtige Sparprodukt. Der Grund: "In so einem kurzen Sparzeitraum kann es passieren, dass die Kurse abrauschen und sich bis zum geplanten Urlaubsbeginn nicht erholen", sagt Behn.

Wer die notwendige Sparrate nicht aufbringen kann, kann entweder den geplanten Reisebeginn nach hinten verschieben, um Zeit zu gewinnen. Oder aber seine bisherigen Ausgaben nach unten schrauben. Behn zufolge könnte zum Beispiel der Kaffee to go oder das Mittagessen unterwegs auf den Prüfstand gestellt werden. Wer seinen Kaffee selbst zu Hause vorbereitet oder für das Mittag vorkocht, hat mehr Geld zum Sparen zur Verfügung. Beim Führen eines Haushaltsbuchs können solche und andere Geldfresser aufgespürt und ausgemerzt werden.

"Grundsätzlich gilt: Es gibt für jeden Geldbeutel passende Reiseangebote", sagt der Experte Torsten Schäfer. Wer sparen wolle, könne zum Beispiel möglichst früh buchen, um von Frühbucherrabatten in Höhe von 30, 40 oder sogar mehr Prozent zu profitieren. Außerdem lohnt es sich Schäfer zufolge, beim Buchungszeitpunkt, beim Reisezeitraum, bei der Unterbringung, dem Verkehrsmittel und dem Abflughafen flexibel zu sein. Wer den Abflugtag nicht auf den Freitag oder das Wochenende legt und statt den klassischen 14 Tagen etwas weniger oder mehr Tage bucht, fährt unter Umständen ebenfalls günstiger.

Und: Die Pauschalreise kann gegenüber der Individualreise Preisvorteile haben. Hier lohnt es sich Schäfer zufolge, die Angebote verschiedener Veranstalter gegenüberzustellen. Reiseberaterinnen und -berater in den Reisebüros können hierbei helfen.

Ist das benötigte Budget aber nicht rechtzeitig zusammengespart, sollten Betroffene eines besser nicht tun: den Urlaub per Kredit finanzieren. In dem Fall ist es besser, seine Reisepläne zu ändern. Denn wer schon im Vorfeld Schwierigkeiten hatte, konsequent die Sparrate zur Seite zu packen, wird es tendenziell auch im Anschluss an den Urlaub schwer haben, die Kreditraten zuverlässig zu bedienen. "Wenn dann noch was im Haushalt kaputtgeht oder man den Job verliert, kann man nach dem Urlaub finanzielle Probleme bekommen", sagt Behn.