Helene Fischer bekommt ihre eigene Barbiepuppe

Helene Fischer ist stolz auf ihre Barbie
©APA/Instagram/helenefischer
Musikstar Helene Fischer ("Atemlos") bekommt ihre eigene Barbiepuppe und verbindet damit eine Botschaft an junge Mädchen. Die 41-Jährige teilte auf Instagram ein Foto, auf dem sie eine Barbie mit langen blonden Haaren in den Händen hält und anlächelt. Die Barbie hält ein Mikrofon in der Hand und trägt ein blau-glitzerndes Kleid, das dem der Sängerin ähnelt. Die Barbiepuppe wird Fischer anlässlich des Weltfrauentags am Sonntag (8. März) gewidmet, so der Hersteller Mattel.

"Es ist eine unglaublich besondere Anerkennung und erfüllt mich mit großem Stolz, dass mir eine Barbie gewidmet wird", schrieb Fischer dazu am Donnerstag. Neben der deutschen Sängerin bekommen weltweit sieben weitere Frauen ihre eigene Puppe, darunter US-Tennis-Legende Serena Williams (44).

Sie wolle jedem jungen Mädchen sagen: "Hört auf euer Herz und vertraut eurem Bauchgefühl, denn die Antworten liegen bereits in euch. Glaubt an euch selbst, bleibt euch treu und geht euren eigenen Weg", schreibt Fischer auf Instagram. Daran habe sie sich auch selbst immer gehalten.

Die Sängerin zählt zu Deutschlands größten Musikstars. Im vergangenen Sommer machte sie die Geburt ihrer zweiten Tochter öffentlich. In diesem Jahr will sie auf eine große Open-Air-Tour gehen.

"Ich möchte jetzt auch endlich raus", erklärte Fischer vergangene Woche in der Schweizer Talkshow "Gredig Direkt". Die Tournee sei organisatorisch "natürlich eine komplett neue Aufgabe". "Jeder wird es nachempfinden können. Wennman Eltern ist, dann muss man einfach rund um die Kinder planen, und das werden wir." Die Sängerin erwähnte auch, dass Schlafmangel natürlich gerade eine "große Thematik" bei ihr sei.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/Instagram/helenefischer

