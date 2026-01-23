Neue Single von Harry Styles lädt zum Tanzen ein

Pünktlich gegen Mitternacht veröffentlichte Styles ein Foto, das ihn zeigt, wie er mit Augenpflege-Pads und mit einem Strohhalm trinkend auf einem Bett sitzt. Dazu gab er den Startschuss für die neue Musik: "Aperture. Out Now." Passend zum Titel des am 6. März erscheinenden neuen Albums "Kiss All The Time. Disco, Occasionally.", startet die erste Single mit tanzbaren Beats. Im Refrain singt der 31-Jährige: "We belong together" ("Wir gehören zusammen").

Die "Together, Together"-Tournee startet am 16. Mai in Amsterdam. Der Brite macht außerdem Halt in London (12. bis 23. Juni), São Paulo (17. und 18. Juli), Mexiko-Stadt (31. Juli und 1. August), New York (30 Konzerte von August bis Oktober), Melbourne (27. und 28. November) und Sydney (12. und 13. Dezember). Für Österreich sind derzeit keine Konzerte angesagt.