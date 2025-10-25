Nelly Furtado will vorerst nicht mehr auftreten

© ROMAIN MAURICE, APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA home Aktuell News

Die kanadische Sängerin Nelly Furtado (46) will zumindest vorübergehend nicht mehr auf der Bühne stehen. "Ich habe mich entschieden, mich für die absehbare Zukunft von der Performance zu verabschieden, und anderen kreativen und persönlichen Bestrebungen nachzugehen, von denen ich das Gefühl habe, dass sie besser zu dieser nächsten Phase meines Lebens passen", schrieb Furtado bei Instagram.

von APA