Nelly Furtado will vorerst nicht mehr auftreten

Nelly Furtado nimmt vorerst von der Bühne Abstand
©ROMAIN MAURICE, APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Die kanadische Sängerin Nelly Furtado (46) will zumindest vorübergehend nicht mehr auf der Bühne stehen. "Ich habe mich entschieden, mich für die absehbare Zukunft von der Performance zu verabschieden, und anderen kreativen und persönlichen Bestrebungen nachzugehen, von denen ich das Gefühl habe, dass sie besser zu dieser nächsten Phase meines Lebens passen", schrieb Furtado bei Instagram.

Erst im vergangenen Jahr hatte die Musikerin, die im Jahr 2000 mit gerade mal 21 Jahren den Durchbruch mit dem Hit "I"m Like A Bird" schaffte, ihr siebtes Studioalbum "7" veröffentlicht und war damit um die Welt getourt.

