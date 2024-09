Erstmals könnten Neos bei einer bundesweiten Wahl die Grünen überholen. Christina Matzka sieht sie in der Hochrechnung Stand Anfang September bei 9,5 Prozent, die Grünen nur bei acht. Bei beiden Parteien sind die bisher deklarierten Wählerinnen und Wähler allerdings in ihrer Entscheidung am wenigsten gefestigt. Nur 41 Prozent der möglichen Neos-Wähler sind sich "sehr sicher", dass sie am 29. September tatsächlich eine pinke Wahl treffen werden. ,,Ein Warnzeichen", sagt Matzka. Denn genau diese Wählerinnen und Wähler sind es, die im Fall eines Kopfan-Kopf-Rennens von zwei oder gar drei Kandidaten ihr Kreuz woanders machen könnten.

Parteichefin Beate Meinl-Reisinger wirbt derzeit ostentativ damit, ihre Partei in die nächste Regierung führen zu wollen. Die Konstellation Schwarz-RotPink liegt allerdings in der Wählergunst nur an vierter Stelle. Da schneidet sogar noch die Dreier-Variante mit grüner Beteiligung etwas besser ab.