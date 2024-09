Christoph Hofinger :

Barack Obama hat mit "Yes, we can" auf das Euphorische gesetzt, ebenso Ronald Reagan 1984 mit "It’s morning in America". Wobei er das Positive mit dem Negativen kombiniert hat. Er hat quasi gesagt: "Mit mir geht es super weiter, aber wenn ihr den anderen wählt, ist alles wieder weg." Der europäische Populismus agiert stark über Ärger und Angst. Angst vor Identitätsverlust, Ärger über die Eliten. Aber auch das löst sich bei Veranstaltungen oder in der Werbung oft in euphorischen Ankündigungen auf. Zitat Kickl: "Da liegt etwas blaues Großes in der Luft." Also die Verheißung, "Wir werden etwas ändern." Trump agiert mit "Make America great again" ganz genauso.