Alexander Van der Bellen selbst hatte diese Debatte schon im Jänner 2023, kurz vor der Angelobung zu seiner zweiten Amtszeit, in einem ORF-Interview unfreiwillig befeuert. Auf die Nachfrage der Interviewer, ob seine Skepsis gegenüber dem blauen Parteichef bedeute, dass dieser als Wahlsieger nicht automatisch mit einem Regierungsbildungsauftrag rechnen könne, verwies Van der Bellen darauf, dass die Ernennung eines Kanzlers gemäß der Verfassung seine „höchstpersönliche Entscheidung“ sei. „Dafür brauche ich keinen Vorschlag.“ Zuvor hatte er erklärt, „eine antieuropäische Partei, eine Partei, die den Krieg Russlands gegen die Ukraine nicht verurteilt, werde ich nicht durch meine Maßnahmen noch zu befördern versuchen.“ Die Formulierung des „nicht automatischen“ Regierungsbildungsauftrages kam also gar nicht vom Bundespräsidenten, klebt aber seither an ihm. Noch dazu steht in der Verfassung kein Wort von einem Regierungsbildungsauftrag. Es ist nur von der Ernennung des Kanzlers und der Minister die Rede. In einem Statement vergangenen Sonntag ließ sich Van der Bellen nur so weit in die Karten blicken: „Diese Ernennungen setzen ein gewisses Vertrauen in die handelnden Personen voraus.“