Naschenweng spielt Schlagerstar in TV-Komödie "Herzklang"

Aus Schlagerstar Melissa wird Schlagerstar Melanie
©ORF, APA, Graf Film, T. Weilguny, Thomas Weilguny
Melissa Naschenweng steht derzeit für die neue TV-Komödie "Herzklang - Zurück zu mir" vor der Kamera. Die heimische Schlagersängerin spielt darin eine heimische Schlagersängerin - und ihre erste Hauptrolle: Melanie zweifelt zusehends an ihrem Leben für Bühne und Publikum und wird noch dazu von ihrem Freund betrogen, weshalb sie zurück in ihre Kärntner Heimat auf die Alm "flieht". Soweit der Plot der Rom-Com, die 2026 ausgestrahlt werden soll, wie der ORF am Montag mitteilte.

Naschenweng hatte bereits in den Komödien "Pulled Pork" und "Neo Nuggets" Filmluft geschnuppert. Für das nunmehrige Projekt, mit dem man laut Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz den Heimatfilm für eine junge Generation neu erfinden will, verkörpert die Sängerin erstmals die Hauptfigur. Und diese trägt offenbar durchaus autobiografische Züge. "Ich spiele zwar nicht direkt mich selbst, aber vieles kommt mir verdammt bekannt vor. Ein Bauernmadl zwischen Glitzerwelt, Dauerreisen und der Sehnsucht nach dahoam - das spiegelt sehr mein echtes Leben wider", wird Naschenweng in der Aussendung zitiert. Der Film sei mehr als ein Stück Unterhaltung: "Er ist ein Stück von mir."

Die Dreharbeiten für "Herzklang" nach einem Drehbuch von Harald Haller und Marc Brugger laufen noch bis voraussichtlich Anfang September in Kärnten, Osttirol und Wien. Neben Naschenweng stehen etwa auch Ferdinand Seebacher, Katharina Pichler, Christina Cervenka, Martin Muliar, Elfriede Schüsseleder und Rainer Wöss vor der Kamera. Regie bei der Koproduktion von JewelLabs Pictures GmbH und Graf Filmproduktion GmbH mit dem ORF führt Patricia Frey.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/ORF/Graf Film/T. Weilguny/Thomas Weilguny

