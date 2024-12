Monika Kus-Picco: Medizinbilder in Miami

Durch diese Kontextualisierung ihrer zumeist seriellen Arbeiten verfolgt Kus-Picco ein klares Ziel: „Durch interdisziplinäres Forschen möchte ich anschauliche Erfahrungen mit den Produkten der Pharmaindustrie schaffen und die Zusammenhänge zwischen sozialen Systemen, Geschlechtern und regional-kulturellen Unterschieden ergründen – so geht es mir beispielsweise darum, auf den Massenverkauf bunter Medikamente in den USA aufmerksam zu machen oder das Thema Gendermedizin vermehrt in den Fokus zu rücken", so die Künstlerin. „Wenn es mir gelingt, nur eine einzige Person vor derartigen Missständen zu bewahren, habe ich mein Ziel bereits erreicht."

Ein Thema von globaler Bedeutung: Hierzulande verschafft man Kus-Piccos Arbeit nicht nur in Kunstkreisen Gehör, sondern etwa auch an der Akademie der Wissenschaften – dass die dritte Präsentation in Miami die internationale Durchsetzung weiter vorantreiben wird, steht in Anbetracht der gesellschaftspolitischen Relevanz ihrer Arbeit außer Frage.