ABO

Midnight-Oil-Mitbegründer Rob Hirst ist tot

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Midnight Oil live: Rob Hirst und Sänger Peter Garrett
©AFP, APA, FRED TANNEAU
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Rob Hirst, Schlagzeuger, Songwriter und Mitbegründer der australischen Rockband Midnight Oil, ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Wie die Band auf ihren sozialen Kanälen bekannt gab, starb Hirst friedlich und "im Kreis seiner Liebsten", nachdem er fast drei Jahre lang gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs gekämpft hatte.

von

Auf Instagram schrieben die Bandkollegen um Frontmann Peter Garrett: "Nach fast drei Jahren heldenhaftem Kampf ist Rob nun frei von Schmerzen – ein winziger Lichtschimmer in der Wildnis." Hirst war nicht nur das rhythmische Rückgrat der Band, sondern auch als Songwriter an vielen ihrer größten Hits beteiligt, darunter "Beds Are Burning", "Blue Sky Mine" und "Read About It".

Die Gruppe hatte sich 1976 in Sydney formiert und war in den folgenden Jahrzehnten mit politisch und sozial engagierten Rock-Songs weltweit berühmt geworden. Speziell in dem Hit "Beds Are Burning" kritisierte Midnight Oil die Vertreibung und die schlechten Lebensbedingungen der australischen Ureinwohner und forderte die Rückgabe ihres Landes. Der Song wurde zu einer Hymne für die Rechte der indigenen Bevölkerung Australiens.

In einem seiner letzten Interviews sprach Hirst im November offen über seinen Kampf gegen die Krankheit. Im ABC-Radio erzählte er, dass die Diagnose 2023 gefallen sei und er seither zahlreiche Behandlungen durchlaufen habe, darunter Chemotherapie und Strahlentherapie. Zudem habe er eine schwere Sepsis überlebt, sagte Hirst, der 1955 in Camden im Südwesten von Sydney geboren wurde.

Trotz der ernsten gesundheitlichen Herausforderungen blieb Hirst kreativ und spielte weiter Musik. Seine Bandkollegen bezeichneten ihn in ihrem Abschiedsstatement als unersetzlich und versprachen: "Es gibt zwar keine Worte – aber es wird immer Songs geben."

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Schlagersängerin bestreitet Vorwürfe
News
Melanie Müller ficht Urteil zu angeblichem Hitlergruß an
Heute hätte David Lynch seinen 80. Geburtstag gefeiert
Schlagzeilen
US-Regisseur David Lynch hätte 80. Geburtstag
Bereits vor 230 Jahren ausgegrabener Korridor wird neu ausgewertet
Technik
Technologie lässt Alltagsleben im antiken Pompeji neu aufleben
Mike Dirnt von Green Day
News
Green Day eröffnet Superbowl-Show
Dolly Parton feiert ihren 80. Geburtstag
News
"Fange gerade erst an": Country-Ikone Dolly Parton ist 80
Schauspielerin Senta Berger gestürzt
Schlagzeilen
Senta Berger nach Sturz am Oberschenkel operiert
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER