Midnight-Oil-Mitbegründer Rob Hirst ist tot

Auf Instagram schrieben die Bandkollegen um Frontmann Peter Garrett: "Nach fast drei Jahren heldenhaftem Kampf ist Rob nun frei von Schmerzen – ein winziger Lichtschimmer in der Wildnis." Hirst war nicht nur das rhythmische Rückgrat der Band, sondern auch als Songwriter an vielen ihrer größten Hits beteiligt, darunter "Beds Are Burning", "Blue Sky Mine" und "Read About It".

Die Gruppe hatte sich 1976 in Sydney formiert und war in den folgenden Jahrzehnten mit politisch und sozial engagierten Rock-Songs weltweit berühmt geworden. Speziell in dem Hit "Beds Are Burning" kritisierte Midnight Oil die Vertreibung und die schlechten Lebensbedingungen der australischen Ureinwohner und forderte die Rückgabe ihres Landes. Der Song wurde zu einer Hymne für die Rechte der indigenen Bevölkerung Australiens.

In einem seiner letzten Interviews sprach Hirst im November offen über seinen Kampf gegen die Krankheit. Im ABC-Radio erzählte er, dass die Diagnose 2023 gefallen sei und er seither zahlreiche Behandlungen durchlaufen habe, darunter Chemotherapie und Strahlentherapie. Zudem habe er eine schwere Sepsis überlebt, sagte Hirst, der 1955 in Camden im Südwesten von Sydney geboren wurde.

Trotz der ernsten gesundheitlichen Herausforderungen blieb Hirst kreativ und spielte weiter Musik. Seine Bandkollegen bezeichneten ihn in ihrem Abschiedsstatement als unersetzlich und versprachen: "Es gibt zwar keine Worte – aber es wird immer Songs geben."