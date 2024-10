Der Ex-Chefredakteur der Fernsehinformation des ORF hingegen startet nach Allerseelen als Gesamt-Redaktionsleiter von dessen Hauptrivalen ServusTV. Das geschieht in einer Phase, in der die Quoten für die „ZIB 2“ wieder auf das – immer noch sehr hohe – Vor-Pandemie-Niveau gesunken sind und die „Servus Nachrichten“ erstmals einen zweistelligen Marktanteil erreicht haben. Hinter den Kulissen des Fernsehmarkts der Eitelkeiten bahnt sich nach den Kooperationen für Sportevents im technischen Bereich eine weitere Zusammenarbeit von ORF und Servus an. Da hilft es, wenn einer beide Welten kennt. Der Privatsender braucht keinen Know-how-Transfer. Doch so wie Jürgen Klopp Red Bull auch Fankultur beibringen soll, dient Schrom als Wissensquell zur Unternehmenskultur auf dem Küniglberg.

Dass die Rückkehrer sich nicht mehr Chefredakteur nennen können, liegt weniger an Vorbehalten als an Hierarchien bei den neuen Brötchengebern. Bei ServusTV haben General Manager Goetz Hoefer und Intendant Ferdinand Wegscheider die letzten Worte. In der „Krone“ ist Miteigentümer Christoph Dichand der nominelle und Klaus Herrmann der geschäftsführende Chefredakteur. So wie Nowak wird auch Schrom weiter Spott, Häme und Anfeindung aushalten müssen. Ihre unverzeihlichen Chats mit Heinz-Christian Strache und Thomas Schmid werden nicht so schnell vergessen. Doch ungeachtet ihrer früheren Kapitalfehler tun Schrom und Nowak nicht nur ihren neuen Arbeitgebern, sondern der Medienlandschaft gut. Denn sie setzen die Segel von Außenseitern auf Integrationskurs.