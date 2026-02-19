Matthias Reims Frau hatte Fehlgeburt

Mit dem Beitrag wolle sie anderen Frauen Mut machen und das Thema enttabuisieren. "Ich glaube, der Grund, dieses Video aufzunehmen, ist einfach, weil ich der Meinung bin, dass ich als Frau damit nicht alleine bin", erklärte sie. Fehlgeburten seien "ein Mega-Thema. Wahrscheinlich auch ein Tabuthema."

Die Schwangerschaft hatte sie zuvor nicht öffentlich gemacht. Weiter sagt Stark: "Was wir Ladys da erleben und durchmachen müssen, ist einfach schwierig und hart." Sie wünsche sich Austausch mit anderen Betroffenen: "Ich möchte starke Frauen kennenlernen, die das auch durchgemacht haben."

Das ungeborene Kind wäre ein Geschwisterchen für die gemeinsame Tochter von Reim und Stark geworden, die 2022 zur Welt kam. Das Paar ist seit 2020 verheiratet und lebt in Stockach nördlich vom Bodensee. Für den "Verdammt, ich lieb" Dich"-Sänger ist es die vierte Ehe.