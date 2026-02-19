ABO

Matthias Reims Frau hatte Fehlgeburt

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Schicksalsschlag für Christin Stark und Matthias Reim: Fehlgeburt
©Malte Krudewig, APA, dpa
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Schlagersängerin Christin Stark (36) hat eine Fehlgeburt erlitten. In einem emotionalen Video auf Instagram teilte die Ehefrau von Matthias Reim (68) mit, dass sie erneut schwanger gewesen sei. "Ich bin gerade im Krankenhaus und habe eine ziemlich herzzerreißende Nachricht", sagte Stark, die sich noch aus dem Krankenhausbett meldete. "Ich hatte eine Fehlgeburt. Ja, ich war wieder schwanger. Und das war eine Mischung aus purer Freude und Panik, auch vor der Zukunft."

von

Mit dem Beitrag wolle sie anderen Frauen Mut machen und das Thema enttabuisieren. "Ich glaube, der Grund, dieses Video aufzunehmen, ist einfach, weil ich der Meinung bin, dass ich als Frau damit nicht alleine bin", erklärte sie. Fehlgeburten seien "ein Mega-Thema. Wahrscheinlich auch ein Tabuthema."

Die Schwangerschaft hatte sie zuvor nicht öffentlich gemacht. Weiter sagt Stark: "Was wir Ladys da erleben und durchmachen müssen, ist einfach schwierig und hart." Sie wünsche sich Austausch mit anderen Betroffenen: "Ich möchte starke Frauen kennenlernen, die das auch durchgemacht haben."

Das ungeborene Kind wäre ein Geschwisterchen für die gemeinsame Tochter von Reim und Stark geworden, die 2022 zur Welt kam. Das Paar ist seit 2020 verheiratet und lebt in Stockach nördlich vom Bodensee. Für den "Verdammt, ich lieb" Dich"-Sänger ist es die vierte Ehe.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Verstärkte Raumfahrtaktivitäten haben Folgen für die obere Atmosphäre
Technik
Forscher fanden Spuren von Raumfahrt in Atmosphäre
.
Technik
Breit wirksamer Totimpfstoff gegen H5N1-"Vogelgrippe" erprobt
Funktionelle Süßigkeiten bleiben kalorienreich und unausgewogen
Gesundheit
Gummibär mit Calcium, Riegel mit Koffein: Bringt das etwas?
Kinder sind anfälliger für Gehirnerschütterungen
Gesundheit
Gehirnerschütterungen erkennen mit dem KEKS-Test
Auf Außenmission können die Eigenschaften der Heldenfiguren helfen
Technik
Weltraum-Reise: "Star Trek: Voyager - Across the Unknown"
X-Posting: "Free me"
Schlagzeilen
LaBeouf meldet sich nach Festnahme mit kurzer Botschaft
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER