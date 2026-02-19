ABO

LaBeouf meldet sich nach Festnahme mit kurzer Botschaft

"Transformers"-Star Shia LaBeouf hat auf seine kurzzeitige Festnahme in New Orleans reagiert. Der 39-Jährige postete auf der Plattform X die knappe Botschaft: "Free me", was so viel wie "Befreit mich", aber auch "Ich bin frei" bedeuten kann. Wie das Branchenblatt "Variety" berichtete, wurde der US-Schauspieler am Dienstag freigelassen und soll im März zu dem Vorfall angehört werden. Laut Polizei wird dem Schauspieler vorgeworfen, zwei Personen angegriffen zu haben.

LaBeouf soll wegen Körperverletzung belangt werden. Medienberichten zufolge soll sich der Vorfall in der Nacht auf Dienstag am Rande eines Karnevalsfests ereignet haben. Laut "Variety" soll der Schauspieler vor einer Bar zwei Männer attackiert haben.

Der "Transformers"-Star machte immer wieder mit Skandalen von sich reden. Seine Ex-Freundin, die britische Musikerin FKA Twigs, verklagte ihn 2020 wegen physischen und emotionalen Missbrauchs. Im Juli 2025 zog die Sängerin und Schauspielerin ihre Zivilklage zurück. Nach Angaben ihrer Anwälte hatten sich die beiden außergerichtlich geeinigt. Damit entfiel ein Gerichtsverfahren, das 2025 stattfinden sollte.

