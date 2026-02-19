LaBeouf meldet sich nach Festnahme mit kurzer Botschaft

LaBeouf soll wegen Körperverletzung belangt werden. Medienberichten zufolge soll sich der Vorfall in der Nacht auf Dienstag am Rande eines Karnevalsfests ereignet haben. Laut "Variety" soll der Schauspieler vor einer Bar zwei Männer attackiert haben.

Der "Transformers"-Star machte immer wieder mit Skandalen von sich reden. Seine Ex-Freundin, die britische Musikerin FKA Twigs, verklagte ihn 2020 wegen physischen und emotionalen Missbrauchs. Im Juli 2025 zog die Sängerin und Schauspielerin ihre Zivilklage zurück. Nach Angaben ihrer Anwälte hatten sich die beiden außergerichtlich geeinigt. Damit entfiel ein Gerichtsverfahren, das 2025 stattfinden sollte.