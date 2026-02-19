Gehirnerschütterungen erkennen mit dem KEKS-Test

Experten des LMU Klinikums München und der ZNS-Stiftung - Hilfe für Menschen mit Schädelhirntrauma haben für solche Situationen den sogenannten KEKS-Test entwickelt. Wofür die einzelnen Buchstaben stehen:

Tritt eines oder gleich mehrere der Symptome nach einer Kopfverletzung auf, spricht das für eine Gehirnerschütterung. Dann gilt: zeitnah von Arzt oder Ärztin abklären lassen.