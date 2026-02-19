ABO

Gehirnerschütterungen erkennen mit dem KEKS-Test

Kinder sind anfälliger für Gehirnerschütterungen
©APA, dpa, gms, Christin Klose
Nur mit dem Schrecken davongekommen - oder doch mit einer Gehirnerschütterung? Hat sich das Kind den Kopf angestoßen, ist es gar nicht immer so leicht, den Gesundheitszustand korrekt einzuschätzen.

Experten des LMU Klinikums München und der ZNS-Stiftung - Hilfe für Menschen mit Schädelhirntrauma haben für solche Situationen den sogenannten KEKS-Test entwickelt. Wofür die einzelnen Buchstaben stehen:

Tritt eines oder gleich mehrere der Symptome nach einer Kopfverletzung auf, spricht das für eine Gehirnerschütterung. Dann gilt: zeitnah von Arzt oder Ärztin abklären lassen.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose

Das Bild darf nicht in einem das Model diffamierenden Zusammenhang verwendet werden.

