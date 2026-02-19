Breit wirksamer Totimpfstoff gegen H5N1-"Vogelgrippe" erprobt

"Die kontinuierliche Evolution und weltweite Verbreitung stark krankheitsauslösender Vogel-Influenzaviren (HPAI) vom Typ H5N1, insbesondere des Subtyps 2.3.4.4b, stellen eine große Herausforderung für die Pandemievorsorge dar", schrieben die Wissenschafter aktuell in "Nature Communications" (doi: 10.1101/2025.08.14.670375) .

In den USA hat die Administration von Präsident Donald Trump mit dessen Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. in den vergangenen Monaten zunehmend eine Schwenk weg von mRNA-Impfstoffen veranlasst. So wurde auch die Förderung von solchen Vakzinen für den Fall des Ausbruchs einer neuen Influenza-Pandemie gestrichen. Umso wichtiger werden damit wiederum "herkömmliche" Vakzine für diesen Zweck.

Die Wissenschafter, viele von ihnen so wie Florian Krammer von der Icahn School of Medicine in New York, haben einen Spaltimpfstoff, also einen Totimpfstoff (inaktiviert) entwickelt, der Antigene enthält, die von H5N1 (Subtyp 2.3.4.4b) abgeleitet worden sind. Hinzu kommt das seit vielen Jahrzehnten verwendete Aluminiumhydroxid als Adjuvans, was eine Verringerung der Antigendosis erlaubt und gleichzeitig die Immunogenität verbessert.

"Der Impfstoff induziert eine starke humorale (Antikörper; Anm.) und zelluläre Immunität und ruft hohe Konzentrationen kreuzreaktiver Antikörper gegen verschiedene H5-Hämagglutinine (HA) und unterschiedliche N1-Neuraminidase-(NA)-Glykoproteinehervor", stellten die Wissenschafter in der Publikation fest. Das weist darauf hin, dass die Vakzine möglicherweise einen breiten Schutz gegen verschiedene A(H5N1)-Influenzaviren ermöglichen könnte.

"Geimpfte Mäuse sind (...) vollständig vor einer tödlichen Infektion mit den gleichen H5N1-Viren des Subtyps 2.3.4.4b und damit nicht übereinstimmenden (heterologen) Viren des Subtyps 1 geschützt. (...) Zusammengenommen unterstützen diese Ergebnisse diesen Impfstoffkandidaten als vielversprechende Strategie für eine breite, multifunktionale und dauerhafte Immunität gegen aktuelle und neu auftretende H5N1-Bedrohungen", stellten die Fachleute fest. Für die Weiterentwicklung wären noch breite klinische Untersuchungen mit Probanden notwendig.