Was sind heute die wichtigsten Eigenschaften eines Werbers? Sprechen wir von Ideen einerseits und Verkaufstalent andererseits?

Unsere Arbeit ist ja keine Kunst, auch wenn wir mit künstlerischen Mitteln arbeiten, mit Bildern, Worten, Tönen. All das wird zweckgerichtet eingesetzt. Empathie und Menschenverstand spielen eine große Rolle, ebenso hochspezialisierte Strateg:innen. Am Ende unterscheidet dich aber die Idee, die aus all dem entsteht. Ein Beispiel: Obwohl ich nie parteipolitische Werbung machen wollte, hat es sich 2008 ergeben, dass wir den Wahlkampf für den neuen Spitzenkandidaten der SPÖ übernommen haben. Damals hat die ÖVP die Koalition gesprengt, und bei der SPÖ ist Werner Faymann auf Gusenbauer gefolgt. ÖVP-Chef Molterer damals: „Es reicht.“ Die ÖVP lag bei 25 Prozent, die SPÖ bei 21, die FPÖ bei 20. Unsere Kampagne hat erst acht Wochen vor der Wahl begonnen, mit dem Überraschungseffekt des bis dahin undenkbaren Starts im „Urlaubsmonat“ August. Die Saat ist aufgegangen. Der Blitzstart mit dem Zwei-Wort-Slogan „Genug gestritten“ – das kleinere Übel – endete in einem Erdrutschsieg für die SPÖ mit fast 30 Prozent. Da sieht man, was in zwei Monaten möglich ist: Ein Sprung um 8,5 Prozent nach oben. Kickl zu verbundeskanzlern, ist verfrüht.

Warum haben Sie es sich anders überlegt und doch politische Werbung gemacht?

Mir hat nicht gefallen, dass die FPÖ damals leicht nach vorne hätte kommen können. Das war meiner persönlichen Haltung geschuldet. Der Gedanke, dass es wieder zu einer schwarz-blauen Koalition wie unter Schüssel kommen könnte, hat mich bestärkt. Unter dieser Koalition habe ich damals auch unseren EU-Etat zurückgelegt, weil ich für solch eine Regierung nicht arbeiten wollte.

Wäre Ähnliches heute wieder möglich?

Alles ist möglich. Ich habe keine parteipolitischen Präferenzen, nur eine Abneigung gegen zu weit außen, egal, ob rechts oder links. In einem Markt von so vielen Wählern, die von der Politik verärgert sind, musst du überlegen, wie du die abholen kannst: Die Nichtwähler, die stillen Protestler, die Angefressenen.

„Genug gestritten“ war damals die magnetische Botschaft, der sogar Gegner zustimmen konnten. Spitzenpolitiker müssten bessere Kommunikatoren sein, die richtigen Signale setzen können. Das haben außer Herbert Kickl, der das Zornpotenzial fleißig abschöpft, leider noch immer zu wenige kapiert.

Ihre Agentur hat einen starken Transformationsprozess von Demner, Merlicek & Bergman, kurz DMB., zur Demner.Group hinter sich. War das eine Antwort auf eine sich verändernde Branche oder den Generationenwechsel mit dem Einstieg Ihres Sohns Marcello Demner im Jahr 2017?

Ich habe nie Jahrespläne gemacht. Meine Ansicht war immer, wenn man sich auf die Arbeit konzentriert und seine Kunden erfolgreicher macht, wird die Agentur nicht verhungern. Meine Arbeit hat sich immer an der Idee der Horde – nicht Herde! – orientiert. Die Herde ist angepasst, die Horde steht für die Beweglichkeit, die Kreative brauchen. Das aufrechtzuerhalten, finde ich wichtig. Ein Kollege hat mich im Buch zum 30-Jahre-Jubiläum sinngemäß so auf den Punkt gebracht: „Ich glaube, wenn der Demner keine Lust mehr hat, nimmt er einen Schlüssel, sperrt zu und schmeißt ihn in die Donau.“ Daran habe ich gedacht, nachdem Merlicek weg war und Bergmann im Begriff war, zu gehen. Dann habe ich begonnen, Strukturen für eine neue Basis zu etablieren: von einer inhabergeführten Agentur zur inhabergelenkten Agentur.

Und der Einstieg Ihres Sohns Marcello Demner …

… war ein Zufall und ein besonderer Glücksfall. Er ist das junge Gesicht, an meinem hat man sich ja ein bissel satt gesehen. Früher habe ich 60bis 70-Stunden-Wochen gehabt, heute sind es 35 oder 40 Wochenstunden. Hat mich früher jemand bei einem Einstellungsgespräch nach Work-Life-Balance gefragt, habe ich gesagt, im kreativen Bereich musst du dich für eines von beiden entscheiden. Heute halte ich mich aus diesen Gesprächen raus. In der Agentur wird viel von zu Hause gearbeitet, die Basis ist Vertrauen, die Arbeit muss erledigt werden, und das funktioniert besser, als man es sich wünschen könnte: Wir hatten 2023 unser bestes Ergebnis seit vielen Jahren. Nachdem uns ein Teil unserer Arbeit von neuen Technologien abgenommen wird, müssen wir ohnehin Abläufe neu denken. Nur die Ideen brauchen nach wie vor ihre Zeit.

Ist KI eine Bedrohung für die Werbebranche, vor allem was die Qualität betrifft?

Natürlich verändert sich die Branche durch KI. Aber unser Job ist ja nicht die bloße Gestaltung der Kampagnen, sondern die Idee dahinter, insofern bin ich zuversichtlich, was unsere Branche betrifft. Wir müssen die Differenzierung schaffen. Wer gut mit KI arbeiten will, braucht Menschen, die sie briefen können. Das wird ein eigener Job werden. Ich erlebe heute schon Vorteile: Als Prinz Charles im Mai vorigen Jahres gekrönt werden sollte, ist einem Kollegen aus dem XXXLutz-Team drei Tage davor eingefallen: Sollten wir zu diesem Anlass nicht etwas machen? Nach zweieinhalb Stunden hatte er mittels KI ein Sujet fertig (siehe Abbildung Seite 66), am Krönungstag ist es gedruckt und online erschienen. Das wäre früher rein zeitlich undenkbar gewesen, das ging nur mittels KI. Die Idee und den treffsicheren Slogan dahinter wird die KI aber nicht so bald können.

Ist es Ihnen schwer gefallen, kürzerzutreten?

Ich habe das Tagesgeschäft abgegeben, mit Ausnahme der XXXLutz-Gruppe, des Markenartikelverbands, Darbo und manches für die Wiener Städtische. Ich habe es geschafft, die letzten zwei Jahre bei keiner Geschäftsleitungsbesprechung zu sein. Ein Jahr, nachdem ich meine Arbeitszeit reduziert hatte, habe ich gesagt: Das Schwierigste war das, was ich immer schon besser wusste, hinunterzuschlucken. Es war ein schwieriges Jahr für mich, weil ich immer hyperaktiv war und ein bisschen ein Kontrollfreak. Dann haben wir 2023 das beste Ergebnis seit vielen Jahren eingefahren, mit New Business, 50 Nominierungen beim CCA, die Hälfte davon sind zu Statuen geworden. Es geht auch ohne meine Führung. Die machen das wunderbar, und die Agentur vergreist nicht mit mir, sondern bleibt frisch. Das ist keine Frage des Alters, sondern wie die Menschen mit dem Spielraum umgehen, den sie bekommen.

Was lernen sie von den Jungen? Ich war immer ein altes Kind. In der Werbung habe ich meine Jugend nachgeholt. Von den Jungen lerne ich heute noch, nichts als gegeben zu nehmen. Sich nicht von Erfahrungen blockieren lassen. Neugierig bleiben. Neugierde ist eine ständige Quelle von Inspiration.

Stimmt es, dass sie kein eigenes Büro mehr haben?

Ja, es ist alles viel mobiler geworden. Ich bin dort drüben gesessen, heute ist es ein großer Raum für alle. Aber ich zeige ihnen mein Büro. (Zückt sein Handy.) Hier habe ich alle Kundenkanäle, sehe, woran gearbeitet wird, Briefings, Entwürfe. Da kann ich meinen Senf dazu geben, statt wie früher in Dutzenden Besprechungen zu sitzen. Das ist herrlich. Wozu brauche ich ein Büro? Ich bin als einer von wenigen jeden Tag in der Agentur, aber eigentlich nur, um mich mit Jüngeren auszutauschen.

Wenn Sie, wie Steve Jobs in seiner berühmten Rede beschrieben hat, die roten Punkte in Ihrem Leben verbinden: Was ist Ihr Lebenslearning?

Fragen sie mich bitte in 20 Jahren! Ich habe noch vor, viel zu lernen. Und so eitel bin ich nicht, dass ich mir darauf heute schon eine Antwort einbilden würde.