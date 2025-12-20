Mariah Careys Weihnachten: Santa, singen, Schlitten fahren

Ihre Weihnachtsurlaube verbringt die Sängerin, die Zwillinge hat, häufig im luxuriösen Winterdomizil Aspen/Colorado, ein beliebtes Ziel für Promis in den USA. Vom Erfolg ihres Liedes "All I Want For Christmas"war Carey nach eigener Aussage selbst überrascht. "Ich habe Weihnachten schon immer sehr geliebt, aber ich hätte nicht geahnt, welches Ausmaß das mal erreichen würde. Es war das erste Weihnachtslied, das ich je geschrieben habe. Und dann ist es eben passiert."