Mariah Careys Weihnachten: Santa, singen, Schlitten fahren

Mariah Carey ist ein Weihnachtsfan
©AFP, APA, ANGELA WEISS
Alle Jahre wieder ist Mariah Careys Hitsingle "All I Want For Christmas Is You" in der Vorweihnachtszeit allgegenwärtig - und beschert der US-Sängerin und Songwriterin erhebliche Einnahmen. Nicht nur beruflich ist Weihnachten für Carey eine erfreuliche Zeit. Auch privat ist sie ein echter Weihnachtsfan. Weihnachtslieder singen, Besuch von Santa Claus, der seine Rentiere mitbringt und Schlitten fahren, listete die 56-Jährige im dpa-Gespräch in London auf, was dazugehört.

Ihre Weihnachtsurlaube verbringt die Sängerin, die Zwillinge hat, häufig im luxuriösen Winterdomizil Aspen/Colorado, ein beliebtes Ziel für Promis in den USA. Vom Erfolg ihres Liedes "All I Want For Christmas"war Carey nach eigener Aussage selbst überrascht. "Ich habe Weihnachten schon immer sehr geliebt, aber ich hätte nicht geahnt, welches Ausmaß das mal erreichen würde. Es war das erste Weihnachtslied, das ich je geschrieben habe. Und dann ist es eben passiert."

Über die Autoren

