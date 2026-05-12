ABO

Erste Auslandsreise seit Krebserkrankung für Prinzessin Kate

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Will sich in Italien über ein pädagogisches Konzept informieren
©GEOFF PUGH, Pool, Afp, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Die britische Prinzessin Kate absolviert ab Mittwoch ihre erste Auslandsreise seit ihrer Krebserkrankung. Die Ehefrau von Thronfolger Prinz William will sich in der norditalienischen Stadt Reggio Emilia nach Angaben des Kensington-Palastes bis Donnerstag über ein pädagogisches Konzept informieren, bei dem das selbstständige Lernen kleiner Kinder im Vordergrund steht.

von

Die 44-Jährige, die selbst drei Kinder hat, hofft auf neue Ideen für ihr 2021 gegründetes Zentrum für frühkindliche Bildung. Kate hatte im März 2024 ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht und erklärt, dass sie sich vorsorglich einer Chemotherapie unterziehe. Im Jänner 2025 verkündete sie schließlich, dass sie den Krebs vorerst besiegt habe. Seitdem übernahm sie nach und nach wieder mehr öffentliche Pflichten.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Heuer noch mehr Waldbrände erwartet
Technik
Forscher sagen Negativrekord beim Klimawandel in diesem Jahr voraus
Belohnungen für erreichte Trainingsziele erhalten die Motivation
Gesundheit
Erfolge kommen nur durch Spaß am Training
Auf Dating-Portalen und -Apps können auch Betrüger unterwegs sein
Gesundheit
Love Scamming trifft Ältere: Woran Sie den Betrug erkennen
Oft macht sich eine Kniescheiben-Arthrose beim Knien bemerkbar
Gesundheit
Knirscht wie eine Kaffeemühle - Knieproblemen vorbeugen
Jedes Obst und Gemüse hat sein ganz eigenes Nährstoffprofil
Gesundheit
"30 Pflanzen"-Challenge: Was es bringt - und wie es klappt
Der Bulgursalat mit Minze und Petersilie passt perfekt zum Grillen
Gesundheit
Wenn Minze die Limette anlacht: Bulgursalat mit Riesenbohnen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER