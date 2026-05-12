Erste Auslandsreise seit Krebserkrankung für Prinzessin Kate

Die 44-Jährige, die selbst drei Kinder hat, hofft auf neue Ideen für ihr 2021 gegründetes Zentrum für frühkindliche Bildung. Kate hatte im März 2024 ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht und erklärt, dass sie sich vorsorglich einer Chemotherapie unterziehe. Im Jänner 2025 verkündete sie schließlich, dass sie den Krebs vorerst besiegt habe. Seitdem übernahm sie nach und nach wieder mehr öffentliche Pflichten.