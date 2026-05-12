Heino hat Bad Münstereifel verlassen

Werner begründete den Wegzug damit, dass Heinos frühere Wohnung im Kurhaus durch eine Endlos-Sanierung des historischen Gebäudes nach wie vor nicht zur Verfügung stehe. "In den vergangenen Jahren wurde die Wohnung "Step by Step" geräumt und am vergangenen Wochenende wurden nun endgültig die restlichen Fahrnisse abtransportiert", erläuterte Werner. Heino empfinde dies als Erleichterung. Früher hatte sich der Sänger im Kurhaus oft seinen Fans gezeigt, mit ihnen geplaudert und Autogramme gegeben.