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Heino hat Bad Münstereifel verlassen

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++ ARCHIVBILD ++ Heino lebt nun in Kitzbühel
©APA, dpa, Robert Michael
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"Nun ade, du mein lieb Heimatland": Heino (87) hat seinen langjährigen Wohnort Bad Münstereifel endgültig verlassen. Bereits während der Corona-Pandemie habe sich der Sänger mit seiner Frau Hannelore nach Kitzbühel in Österreich zurückgezogen, teilte sein Manager Helmut Werner mit. Nach dem Tod von Hannelore habe sich Heino entschlossen, dort zu bleiben. Der Volksmusik-Star lebt in Kitzbühel mit seinem Manager, dessen Frau Nicole und ihrem dreijährigen Kind Lennie.

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Werner begründete den Wegzug damit, dass Heinos frühere Wohnung im Kurhaus durch eine Endlos-Sanierung des historischen Gebäudes nach wie vor nicht zur Verfügung stehe. "In den vergangenen Jahren wurde die Wohnung "Step by Step" geräumt und am vergangenen Wochenende wurden nun endgültig die restlichen Fahrnisse abtransportiert", erläuterte Werner. Heino empfinde dies als Erleichterung. Früher hatte sich der Sänger im Kurhaus oft seinen Fans gezeigt, mit ihnen geplaudert und Autogramme gegeben.

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