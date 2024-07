Man wird sich wundern, was alles gehen wird

Europaweit schwindet die Überzeugung, dass es weiter aufwärts gehen und sich der Lebensstandard verbessern wird. Auch in Österreich. Das ist eine Erklärung für politische Verwerfungen

Jahrzehntelang überwog in Europa die Erwartung, dass es nachfolgende Generationen noch besser haben werden als gegenwärtige. Größere Parteien wie ÖVP und SPÖ standen dafür und profitierten davon, dass das für eine Masse wirklich zutraf. Damit ist jedoch Schluss.

EU-weit gehen nur noch 15 Prozent der Menschen davon aus, dass der Lebensstandard in den kommenden fünf Jahren steigen wird. Das hat eine Eurobarometer-Befragung ergeben. Wesentlich mehr, nämlich 32 Prozent, befürchten eine Verschlechterung. Unterm Strich steht damit ein Saldo von minus 17 Punkten. Positiv ist er nur noch in sieben von 27 Mitgliedsländern, darunter insbesondere skandinavischen wie Schweden. Am negativsten ist er in Frankreich mit minus 40 Punkten, wo die politische Mitte bereits weggebrochen ist und bei Parlamentswahlen gerade die Ränder gestärkt worden sind. In Österreich rechnen 18 Prozent mit einer Verbesserung und 32 Prozent mit einer Verschlechterung des Lebensstandards. Der Saldo ist damit ebenfalls negativ und beträgt minus 14. Vier von zehn Befragten mögen daneben mit keiner Veränderung rechnen, ÖVP und SPÖ bringt das jedoch wenig: Sie sind abhängig davon, dass zumindest der Glaube überwiegt, dass Verbesserungen möglich sind. Das ist eine Voraussetzung dafür, dass sie mit herkömmlichen Zukunftsversprechen groß punkten können. Schlimmer für die beiden: Gerade bei Menschen, die sich selbst der Arbeiterklasse oder der Mittelschicht zuordnen, überwiegt der Pessimismus, wird nichts mehr Gutes erwartet. Daran knüpft die FPÖ von Herbert Kickl an, indem sie mit beträchtlichem Erfolg radikale Veränderungen propagiert.