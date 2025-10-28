Lucy Diakovska verrät neue Liebe mit Brief

Den Brief schrieb Diakovska, die 2024 das RTL-Dschungelcamp gewann, der Gitarristin zum Geburtstag: "Danke an Deine Familie, die so eine lebensfrohe, intelligente, talentierte und vor allem gutmütige Frau und Persönlichkeit dieser Welt und mir geschenkt haben, denn genau das bist Du ... Mein Geschenk. Und dieser Brief und vor allem ICH sind Dein Geschenk zu Deinem 33ten Geburtstag." Ganz am Ende schrieb sie: "Ich habe so viel Liebe für Dich. Danke, dass Du die so wundervoll behütest."

Diakovskas Kult-Popband No Angels veröffentlichte diesen Monat einen neuen Song. Das Lied "I Still Believe" soll ein Hoffnungszeichen setzen und auf die Situation von Kindern auf der ganzen Welt aufmerksam machen. Es ist die Hymne für den diesjährigen RTL-Spendenmarathon, wie Sender und Band mitteilten. Es sei der erste neue Song der No Angels seit 2021. Der Spendenmarathon, bei dem für notleidende Kinder gesammelt wird, ist eines der größten Charity-Ereignisse des Jahres.