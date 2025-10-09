Linda-McCartney-Darstellerin für Beatles-Filme gefunden

Die Fab-Four-Besetzung steht schon länger fest. Paul Mescal ("Gladiator II") übernimmt die Rolle von Paul McCartney, Harris Dickinson ("Babygirl") spielt John Lennon, Barry Keoghan ("Saltburn") mimt Ringo Starr und Joseph Quinn ("A Quiet Place: Tag Eins") schlüpft in die Rolle von George Harrison.

Der offizielle Titel des Projekts lautet: "The Beatles – A Four-Film Cinematic Event". Den Berichten zufolge sollen alle vier Filme im April 2028 erscheinen - unklar ist noch, ob sie alle zeitgleich in die Kinos kommen.

Mendes ("American Beauty", "1917"), der unter anderem die James-Bond-Filme "Skyfall" und"Spectre" inszenierte, will die verschiedenen Filme jeweils aus der Sicht eines der vier Musiker erzählen. Das Quartett aus Liverpool hatte in den 1960er Jahren mit Hits wie "Let It Be", "Help" und "Yesterday" weltweite Begeisterung ausgelöst - die "Beatlemania". 1970 trennten sich die Musiker.

Die irisch-US-amerikanische Schauspielerin Ronan war zuletzt in den Filmen "The Outrun" und "Blitz" zu sehen. Sie hatte als Teenager für ihre Nebenrolle in dem Filmdrama "Abbitte" im Jahr 2008 die erste Oscar-Nominierung erhalten. Weitere Nominierungen folgten für "Brooklyn – Eine Liebe zwischen zwei Welten" (2016), "Lady Bird" (2018) und "Little Women" (2020).