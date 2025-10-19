News Logo
ABO

Limp-Bizkit-Bassist Sam Rivers 48-jährig gestorben

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Sam Rivers (r.) wurde nur 48 Jahre alt
©JUAN PABLO PINO, AFP, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Der Bassist und Mitgründer der amerikanischen Band Limp Bizkit, Sam Rivers, ist tot. Seine Band-Kollegen nahmen in einem emotionalen Post auf Instagram Abschied von Rivers. "Heute haben wir unseren Bruder verloren. Unseren Bandkollegen. Unseren Herzschlag", hieß es darin. Woran der Musiker starb, war zunächst nicht bekannt. Er war 48 Jahre alt.

von

Die Nu-Metal-Band Limp Bizkit um Frontmann Fred Durst erlangte in den 2000er Jahren auch hierzulande große Berühmtheit. Mit Ohrwürmern wie "Rollin'" und "Behind Blue Eyes" landeten die US-Musiker große Hits. Im März dieses Jahres spielte die Band einige Konzerte auch in Deutschland.

Auf Instagram würdigte die Band Rivers als "Legende unter Legenden" und einmaligen Menschen. "Und sein Geist wird für immer in jedem Groove, auf jeder Bühne, in jeder Erinnerung weiterleben." Frontmann Fred Durst erinnerte sich später in einem Instagram-Video an gemeinsame Erlebnisse mit Rivers und bedankte sich für die Unterstützung im Netz.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Lindenberg und Doldinger waren musikalische Weggefährten
News
Udo Lindenberg ehrte Doldinger
Brian May in seinem Element
News
Queen-Gitarrist Brian May verspielt sich ständig
++ ARCHIVBILD ++ Spielte auch mit Udo Lindenberg
News
Deutschlands Jazz-König Klaus Doldinger ist tot
Queen-Leadgitarrist spielte in Stuttgart ein Solo
Schlagzeilen
Brian May überraschte Fans bei Musical-Premiere
++ ARCHIVBILD ++ Reim landete mit "Verdammt ich lieb' dich" 1990 Riesen-Hit
News
Matthias Reim geht 2026 auf Jubiläumstour
Technik
Archäologen fanden uraltes Brot mit Christus-Bild in der Türkei
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER