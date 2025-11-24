News Logo
ABO

"Liegen Sie bequem?": Roger Willemsen über Bücher und Leser

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Ein Büchernarr, wie er im Buche steht: Roger Willemsen
©APA, KEYSTONE, GAETAN BALLY
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Texte des 2016 verstorbenen deutschen Autors und Literaturwissenschafters Roger Willemsen hat Insa Wilke, als frühere Juryvorsitzende beim Ingeborg-Bachmann-Preis auch hierzulande bestens bekannt, zu einem "kaleidoskopischen Selbstporträt eines leidenschaftlichen Lesers" zusammengestellt. Da finden sich über 70 Buchtipps, längere Essays über einzelne Bücher oder Autorinnen und Autoren ebenso wie Grundsätzliches.

von

Willemsen analysiert die Faszination von Märchen und die Eigenheiten des Literaturbetriebs und macht sich über "Literatur und Menschenrechte" Gedanken. Dem österreichischen Autor Thomas Stangl schreibt er nach der Lektüre eines seiner Bücher einen begeisterten handschriftlichen Dankesbrief.

Umrahmt ist die Auswahl von "13 Regeln für Schriftstellerinnen und Schriftsteller" und "10 Regeln für Leserinnen und Leser". Die erste Regel dort lautet: "Sitzen Sie gerade. Liegen Sie bequem. Lungern Sie rum. Nichts soll Sie stören. Sie und das Buch, das ist gerade die einzige Beziehung, die zählt. Am besten, Sie suchen auch innerlich nach einer Haltung, die Sie aufnahmefähig macht, bereitwillig, andere Menschen, anderer Menschen Probleme in Ihr Leben zu lassen. Sie werden sich am Ende selbst in diesen finden."

(S E R V I C E - Roger Willemsen: "Liegen Sie bequem? Vom Lesen und von Büchern", herausgegeben von Insa Wilke, S. Fischer Verlag, 448 Seiten, 28,70 Euro, ISBN: 978-3-10-397602-1)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Julia Riedler ist "Beste Schauspielerin"
Schlagzeilen
Nestroy-Preise für "Fräulein Else" und Martin Schwab
Menasse übte bei Preisverleihung auch Gesellschaftskritik
News
Ehrenpreis des Buchhandels an Eva Menasse verliehen
++ ARCHIVBILD ++ Bill Kaulitz sorgt für Stimmung
Schlagzeilen
Bill Kaulitz kletterte bei Krimidinner aus rosa Torte
Andreas Babler will Qualitätslatte bei der Medienförderung höher legen
Politik
Babler verteidigt die geplante Reform der Medienförderung
Die "Romy" ist 2025 in das Filmfestival Kitzbühel eingebettet
Schlagzeilen
Filmfestival Kitzbühel als Brücke zwischen Kunst und Kommerz
Reese Witherspoon und ihr Co-Autor Harlan Coben
News
Medizin-Thriller als Krimidebüt von Reese Witherspoon
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER