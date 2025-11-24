"Liegen Sie bequem?": Roger Willemsen über Bücher und Leser

Willemsen analysiert die Faszination von Märchen und die Eigenheiten des Literaturbetriebs und macht sich über "Literatur und Menschenrechte" Gedanken. Dem österreichischen Autor Thomas Stangl schreibt er nach der Lektüre eines seiner Bücher einen begeisterten handschriftlichen Dankesbrief.

Umrahmt ist die Auswahl von "13 Regeln für Schriftstellerinnen und Schriftsteller" und "10 Regeln für Leserinnen und Leser". Die erste Regel dort lautet: "Sitzen Sie gerade. Liegen Sie bequem. Lungern Sie rum. Nichts soll Sie stören. Sie und das Buch, das ist gerade die einzige Beziehung, die zählt. Am besten, Sie suchen auch innerlich nach einer Haltung, die Sie aufnahmefähig macht, bereitwillig, andere Menschen, anderer Menschen Probleme in Ihr Leben zu lassen. Sie werden sich am Ende selbst in diesen finden."

(S E R V I C E - Roger Willemsen: "Liegen Sie bequem? Vom Lesen und von Büchern", herausgegeben von Insa Wilke, S. Fischer Verlag, 448 Seiten, 28,70 Euro, ISBN: 978-3-10-397602-1)