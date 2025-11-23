Bill Kaulitz kletterte bei Krimidinner aus rosa Torte

Die Zuseher sollten sich an dem Abend als Kriminalisten versuchen und einen Mord aufklären. Im prachtvollen Ambiente eines Schlosses versammelten sich Familie und enge Freunde eines bedeutenden Brettspiel-Unternehmers zu dessen 70. Geburtstag. Doch noch bevor er seine Nachfolge verkünden und das rauschende Fest beginnen kann, geschieht ein Mord. Jede Figur hatte Geheimnisse, eigene Motive und offene Rechnungen - doch die Zuseher konnten nicht verwirrt werden und rieten am Ende richtig.

Neben Kaulitz war das Krimi-Dinner mit anderen TV-Stars besetzt. Mit dabei waren auch Uwe Ochsenknecht, Annette Frier und Max Giermann. Durch den Abend führte Jessy Wellmer - und Bill Kaulitz brachte Schwung in die triste Geburtstagsrunde. Der Sänger kümmerte sich um die Geschenke, die Luftballons und auch um die Drinks. "Wir saufen uns doch jetzt ein bisschen die Sorgen weg, oder?", sagte Kaulitz beim Anrühren. Sich selbst machte er einen Manhattan, dann stieß er an.