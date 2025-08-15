Letzter Frequency-Tag abermals bei großer Hitze angelaufen

Der Auftakt auf der Red Bull Stage machte am Freitag Newcomerin Elly. Die Rapperin aus Wien ist vor wenigen Wochen im Finale der deutschen Castingshow "Rap la Rue" gestanden und hat mit "Elly from the Block" einen Streaming-Hit mit bisher über einer Million Streams gelandet. Bei ihrer Premiere am Frequency Festival brachte sie unter anderem neue, noch unveröffentlichte Songs (ein halbfertiges "Capri mit Coco") sowie "Ellen", ihre sehr persönliche Aufarbeitung einer Kindheit als Außenseiterin - die Gänsehaut gab es dabei noch obendrauf.

Sie will ihre Karriere mit vorwiegend deutschsprachigem Latin-Rap aufbauen, ein Genre, in dem sie Platz für sich sieht, sagte sie im APA-Gespräch. Tatsächlich klingen einige ihrer Songs (wie "Loca" oder "Te Gusta") ein wenig nach der brasilianischen Ausnahmekünstlerin Anitta und diese sei für die 26-jährige Wienerin auch ein Vorbild, allerdings baut Elly spanische und keine portugiesischen Textzeilen ein. Das Frequency war erst ihr zweites Festival nach dem Openair Frauenfeld. Derzeit schreibt sie an weiteren Songs, um den Hype nach "Rap la Rue" zu nutzen.

Das Rote Kreuz hat sich auch am Freitag - dem heißesten der drei Tage - für die Versorgung der Hitzegeplagten gerüstet und Infusionen vorbereitet. Seit Veranstaltungsbeginn wurden bis zum frühen Freitagnachmittag 1.148 Gäste am Festivalgelände versorgt. Behandelt wurden vor allem Blasen an den Füßen, kleinere Schürf- und Schnittverletzungen, Insektenstiche, Zeckenbisse und klassische Kreislaufbeschwerden aufgrund der Hitze, wie die Rotkreuz-Bezirksstelle St. Pölten auf APA-Anfrage informierte. Auffälligkeiten habe es nicht gegeben, lediglich 36 Personen seien ins Krankenhaus gebracht worden.

Laut Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler lief beim Festival bisher alles äußerst diszipliniert und entspannt ab. Er sprach dem Publikum ein großes Lob aus. Nur ein paar Randalierer seien kurzfristig festgenommen worden, gegen sie sei ein Betretungsverbot ausgesprochen worden. Unter dem Motto 'Party smart, show your heart' ermutigten Pfadfinderinnen und Pfadfinder das Publikum, ihre leeren Getränkeverpackungen für die Lerncafes der Caritas zu spenden.

