Und es scheint zu funktionieren, noch zumindest. Mit beruhigenden Botschaften – hart an der Grenze zur Fehlinformation, fanden Kritiker – gelang es der ÖVP bei der Wahl im Herbst, einen Total­absturz zu vermeiden. Was bei ­diesem Arrangement der Realitätsverweigerer keine Rolle spielt, sind die Interessen der jüngeren Generation. Wer entknotet das veraltete und dysfunktionale Bildungssystem und passt es an neue Gegebenheiten an? Wer thematisiert die potenziell verheerenden Folgen, die künstliche Intelligenz auf den Arbeitsmarkt haben wird, und redet über das völlig neue Arbeits- und Menschenbild, das daraus resultiert? Wer setzt das Thema Klimakrise trotz aller Widerstände auf die Tagesordnung?

In einer künftigen Regierungskoalition würde diese Rolle wohl dem kleinen dritten Koalitionspartner zufallen, der zwecks Mehrheitssicherung und Modernitätsanschein bei den Großen mitspielen darf. Keine Lösung, die echte Veränderung garantiert. Allein schon, weil viele Probleme dieses Landes mit den Interessen und Strukturen der ehemaligen Großparteien zusammenhängen. Sie müssten sich selbst abschaffen – oder völlig neu erfinden –, um echte Veränderung herbeizuführen. Die wahrscheinlichere Variante: ÖVP und SPÖ raufen sich mit Ach und Krach zusammen, verkaufen das als Erfolg und legen ein Arbeitsprogramm vor, das beiden möglichst wenig weh tut. So wird in ­Österreich Zukunft gestaltet.